وزارة التربية المغربية تكشف حقيقة تأجيل الدخول المدرسى فى المغرب 2024-2025.. جدول العطلات الرسمية المدرسية للعام الدراسي القادم

ahmed masoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
وزارة التربية المغربية تكشف حقيقة تأجيل الدخول المدرسى فى المغرب 2024-2025.. جدول العطلات الرسمية المدرسية للعام الدراسي القادم
وزارة التربية المغربية تكشف حقيقة تأجيل الدخول المدرسى فى المغرب 2024-2025.. جدول العطلات الرسمية المدرسية للعام الدراسي القادم

تم تداول بعض الأخبار خلال الساعات الماضية حول تأجيل الدخول المدرسى فى المغرب 2024-2025 عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، حيث وضحت وزارة التربية المغربية منذ أيام موعد بدء العام الدراسي في المغرب سوف نوضح لكم متابعي موقع البديل الإخباري خلال السطور القادمة حقيقة تأجيل الدخول المدرسي في المغرب والعطلات الرسمية في المغرب.

حقيقة تأجيل الدخول المدرسى فى المغرب 2024-2025

انتشرت أخبار على بعض المواقع المغربية تفيد بتأجيل بداية العام الدراسي القادم ولكن نفت وزارة التربية المغربية هذه الأخبار وبشكل قطع وقالت إنما هذه شائعات هدفها إثارة البلبلة بين الطلاب وألياء الأمور في المغرب، وأكدت على بدء الدخول المدرسي في المغرب 2024-2025 ويبدأ طلاب جميع المراحل التعليمية يوم 9 سبتمبر 2024، بينما ينتظم الطلاب من أقسام الغير نظامية في الدخول المدرسي يوم 30 سبتمبر 2024، حيث لا يوجد أي داعي لتأجيل الدراسة.

جدول العطلات المدرسية الرسمية في المغرب 2024\2025

أعلنت وزارة جدول العطلات المدرسية خلال العام الدراسي القادم وجاءت العطلات الرسمية التي يحصل عليها الطلاب على النحو التالي:

  • يوم 12 و 13 ربيع أول 1446 هجرية عطلة المولد النبوي الشريف بالمغرب.
  • اجازة المسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر 2024.
  • أجازة عيد الاستقلال يوم 18 نوفمبر.
  • إجازة البينية الأولى تبدأ من يوم 20 أكتوبر وتستمر اسبوع كاملا.
  • البينية الثانية تبدأ 8 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة 10 أيام.
  • عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2025.
  • إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم 29 رمضان وتستمر إلى يوم 2 شوال 1446 هـ.
  • 11 يناير 2025 عطلة بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال.
  • إجازة رأس السنة الأمازيغية تكون يوم 14 يناير 2025م.
  • إجازة منتصف العام وتبدأ يوم 26 يناير إلى يوم 2 فبراير.
معلومات الكاتب
ahmed masoud

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