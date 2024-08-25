أسعار حلاوة المولد لعام 2024.. بسعر مفاجئ”اشتري على قد ايدك”

لم يتبق سوى أيام قليلة على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف التي يقبل إليها العديد من المواطنين في شراء حلاوة المولد، احتفالا بهذه العادة الدينية التي يتوارثها الأجيال، وفيها تُقام الاحتفاليات بذكرى مولد “خير البرية”، ويتم الحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر كاملاً لجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاصة، وعليه فيرغب العديد من المواطنون في التعرف على أسعار حلاوة المولد، التي تختلف باختلاف نوعها وأماكن بيعها.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2024

وفقًا لمتوسط أسعار حلاوة المولد للعام الجاري 2024، مع العلم أنها تختلف باختلاف نوعها وأماكن بيعها، وفقًا لما يلي:-

يصل متوسط سعر علبة المولد وزن الكيلو الجرام من 150 إلى 250 جنيه.

كذلك فإن وزن المشكل من حلاوة المولد الـ 2 كيلو يتراوح من 250 إلى 350 جنيه وفقًا لماكن البيع والنوع.

العلبة التي تزن 3 كيلوجرامات من الممكن أن تبلغ قيمتها نحو 350 لـ 500 جنيه.

إضافة إلى أن سعر الـ 5 كيلو جرامات تبلغ تقريبًا نحو الـ 1000 جنيه.

أسعار حلاوة المولد بالقطاعي

ومن الممكن أن يتم شراء حلاوة المولد بشكل مفرداي، مع اختلاف النوع والمكان، وفقًا للأتي:-