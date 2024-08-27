شروط استخراج رخصة قيادة عمومي في السعودية 1446هـ.. والمستندات اللازمة

قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة القيادة العمومي، والتي تُعد من الوثائق الأساسية للسائقين، حيث تمنحهم القدرة على قيادة المركبات بكل حرية وسهولة، ويستغرق إصدار هذه الرخصة مدة لا تتجاوز الشهر، وذلك بعد اجتياز التدريب والاختبارات المطلوبة.

شروط استخراج رخصة قيادة عمومي

تختلف شروط إصدار رخصة القيادة للمواطنين عنها للمقيمين، وتتمثل شروط استخراجها للمواطنين فيما يلي:

تقديم وثيقة خلو من أي سوابق قضائية.

أن يتجاوز عمر المتقدم 21 عام.

أن يكون لديه الجنسية السعودية ومقيمًا داخل الحدود بشكل دائم.

احضار عدد 6 صور شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

يشترط كونه مسجل رسميًا لموظف حكومي أو أهلي أو حتى متسبب مع احضار ما يثبت ذلك.

لابد من اجتياز الكشف الطبي المقرر لاستخراج الرخصة.

احضار تقرير من الأحوال المدنية أو نسخة من دفتر العائلة بالإضافة إلى الإفصاح عن الحالة الاجتماعية والمهنية.

شروط استخراج الرخصة للمقيمين

أما بالنسبة لشروط استخراج رخصة قيادة عمومي للمقيمين في المملكة فقد حددتها المديرية العامة للمرور لتشمل ما يلي:

إحضار أصل جواز السفر الخاص بالمتقدم بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل.

لابد أن يكون عمر المتقدم 21 عام فما فرق ولا يقل عن ذلك

إحضار شهادة خلو من أي سوابق قضائية.

إحضار أصل هوية الإقامة بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل منها.

يشترط كون مهنة المتقدم تسمح له بإصدار الرخصة.

لابد من اجتياز الفحص الطبي المعروف.

إحضار ملف لحفظ الأوراق.

إحضار عدد 6 صور شخصية للمتقدم مقاس 4×6 سم.

سداد كامل الرسوم المقررة لإصدار الرخصة.

نسخة من رخصة القيادة في البلد التي نشأ فيها في حال وجود ذلك.

إحضار نسخة من دفتر العائلة أو تقرير من الأحوال المدنية، يكشف الحالة الاجتماعية والمهنية للمتقدم.

المستندات اللازمة لإصدار رخصة القيادة

هناك مجموعة من المستندات التي يتعين على المتقدم للحصول على الرخصة تحضيرها، وتتمثل هذه المستندات فيما يلي: