هنا بالرابط الرسمى… التسجيل فى منحة الطفل بالجزائر 2024 واهم الشروط

في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتقديم مجموعة من برامج الدعم للمواطنين، عملت الحكومة الجزائرية بالتعاون مع وزارة العمل على أطلاق مبادرة منحة الطفل، التي تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المنخفض الذين لديهم أطفال، وتهدف هذه المنحةإلى مساعدتهم في تأمين احتياجات أطفالهم وتوفير حياة كريمة لهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعتبر منحة الطفل من أهم انواع الدعم التى تقدمه الحكومة الجزائرية للمواطنين، لذلك يبحث العديد من المواطنين في الجزائر عن كيفية التسجيل في منحة الطفل ومعرفة الشروط اللازمة للحصول على المنحة

شروط الحصول على منحة الطفل بالجزائر 2024.

ترغب العديد من الأسر الجزائرية في الحصول على منحة الطفل، لذلك وضحت وزارة العمل والتضامن الاجتماعى الشروط والضوابط اللازمة التي يجب أن تتوفر للاستفادة من هذا الدعم، ومن هذه الشروط

يجب أن يكون الطفل من حامل الجنسية الجزائرية.

يجب أن يكون المتقدم والطفل من المقيمين الدائمين في الجزائر.

عمر الطفل يترواح بين 6 أعوام و13عام.

يجب أن تكون الاسرة مستفيدة من دعم الضمان الاجتماعي في الجزائر.

يجب أن تكون كافة الوثائق والمستندات اللازمة المطلوبة صحيحة لحصول الأسرة على الدعم.

خطوات التسجيل فى منحة الطفل فى الجزائر 2024.

تسعى الحكومة الجزائرية إلى توفير كل أشكال الدعم الاجتماعى للاسر محدودة الدخل، لذلك أفادت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي عن كيفية التسجيل فى منحة الطفل من خلال مجموعة من الخطوات، وهي كالتالي: