من هنا عبر مظلتى… الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يتساءل الكثير من المواطنين في العراق عن طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث وضعت الحكومة العراقية ووزارة العمل بعض الضوابط والشروط للراغبين في التسجيل، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا، ويعتبر دعم الرعاية الأجتماعية من أهم أنواع الدعم الذى تقدمه الحكومة، لتوفير الدعم المالى للاسر أصحاب الدخل المحدود، لتوفير حياة كريمة لهم، وسوف نعرض لكم فى هذا المقال كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وأهم الشروط.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024.

أتاحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية فى دولة العراق رابط رسمى للاستعلام عن أسماء الشمولين بالرعاية الأجتماعية 2024، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

اولا: الدخول الى منصة مظلتي.

ثانيا: اختر بوابة الخدامات الإلكترونية.

ثالثا اختر دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

رابعا ادخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

خامسا: انقر على الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعرض قائمة الأشخاص المستفيدين

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024.

الرعاية الاجتماعية هو احدى أشكال الدعم الحكومي في العراق، وذلك بهدف تقديم المساعدات المالية لمحدودى الدخل، وقد وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط للحصول على الدعم في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي تشمل:

أن الشخص يكون حاملا الجنسية العراقية.

أن لا يتجاوز عدد أفراد أسرته 4 أفراد.

يجب أن يتراوح عمر المتقدمين الذكور بين 18عام و60 عام، بينما يجب أن يتراوح عمر الإناث بين 15 عام و55 عام.

يجب أن يكون المتقدم مقيما دائما في العراق.

أن لا يمتلك المتقدم أي من الأملاك.

أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود بحيث لا يتجاوز الحد الذي تحدده الوزارة.

أن لا يكون مستفيد من أى برامج دعم أخرى تقدمها الحكومة.

الفئات المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية.

هناك فئات فى المجتمع أكثر استحقاقا لدعم الرعاية الاجتماعية، ومنهم: