“الجولة الثانية” .. جدول مباريات الدوري السعودي للموسم الرياضي 2024/2025

أوضحت الإدارة المنافسات في اتحاد دوري المحترفين السعودي عبر حسابها عن جدول مباريات دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي للعام 2024/2025 وسيبدأ في يوم 22 أغسطس 2024، ومن المقرر أن تكون البطولة مكونة من 34 جولة بإجمالي 306 مباراة.

جدول مباريات الدوري السعودي للموسم الرياضي 2024/2025

في عمل جدول مباريات دوري روشن السعودي لموسم العام 2024/2025، سيعتمد على تسلسل مباريات الدور الثاني، والذي سيكون مبني على تسلسل مباريات الدور الأول:

بما أن كل فريق في الدوري لا يشارك في مباراتين متتاليتين بشكل متتالي، سواء كان كفريق مضيف أو كفريق زائر، في نفس الجولة فقط.

خلال المباراتين الأخيرتين، يقوم كل فريق يلعب مباراة واحدة ويكون الفريق الأول مضيف والثاني ضيف.

بالنسبة للأدوار الأربعة الأخيرة، كل فريق سيرتبط بإستضافة مباراة واحدة وكون يكون الفريق الآخر ضيف.

فريق الذي سيحتضن المباراة في الدورة الأولى قد يكون فريق ضيف في الجولة الثانية أو قد يكون العكس.

أثناء الجولة الأولى قد يصبح الفريق المضيف في الجولة النهائية كفريق ضيف، أو العكس.

كل فريق سوف يشارك في البطولة سيخوض 9 أو 8 مباريات على الأقل وسيكون المُستضيف في هذه المباريات.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 – الجولة الثانية