“الجولة الثانية” .. جدول مباريات الدوري السعودي للموسم الرياضي 2024/2025

أوضحت الإدارة المنافسات في اتحاد دوري المحترفين السعودي عبر حسابها عن جدول مباريات دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي للعام 2024/2025 وسيبدأ في يوم 22 أغسطس 2024، ومن المقرر أن تكون البطولة مكونة من 34 جولة بإجمالي 306 مباراة.
جدول مباريات الدوري السعودي للموسم الرياضي 2024/2025
في عمل جدول مباريات دوري روشن السعودي لموسم العام 2024/2025، سيعتمد على تسلسل مباريات الدور الثاني، والذي سيكون مبني على تسلسل مباريات الدور الأول:
- بما أن كل فريق في الدوري لا يشارك في مباراتين متتاليتين بشكل متتالي، سواء كان كفريق مضيف أو كفريق زائر، في نفس الجولة فقط.
- خلال المباراتين الأخيرتين، يقوم كل فريق يلعب مباراة واحدة ويكون الفريق الأول مضيف والثاني ضيف.
- بالنسبة للأدوار الأربعة الأخيرة، كل فريق سيرتبط بإستضافة مباراة واحدة وكون يكون الفريق الآخر ضيف.
- فريق الذي سيحتضن المباراة في الدورة الأولى قد يكون فريق ضيف في الجولة الثانية أو قد يكون العكس.
- أثناء الجولة الأولى قد يصبح الفريق المضيف في الجولة النهائية كفريق ضيف، أو العكس.
- كل فريق سوف يشارك في البطولة سيخوض 9 أو 8 مباريات على الأقل وسيكون المُستضيف في هذه المباريات.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 – الجولة الثانية
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|الفتح-الأهلي
|الثلاثاء 27 أغسطس 2024
18:45 السعودية ومصر
|نادي الفتح
|الرائد -القادسية
|الثلاثاء 27 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|الفيحاء-النصر
|الثلاثاء 27 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر
|المجمعة
|الاتفاق-الاخدود
|الأربعاء 28 أغسطس 2024
18:45 السعودية ومصر
|الأمير محمد بن فهد
|الهلال -ضمك
|الأربعاء 28 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر
|المملكة ارينا
|الوحدة-العروبة
|الأربعاء 28 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|الرياض-الخلود
|الخميس 29 أغسطس 2024
18:55 السعودية ومصر
|الأمير تركي بن عبد العزيز
|الخليج-الشباب
|الخميس 29 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر
|الأمير نايف بن عبد العزيز
|الاتحاد-التعاون
|الخميس 29 أغسطس 2024
21:00 السعودية ومصر
|الجوهرة المشعة