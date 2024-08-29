“الجولة الثانية” .. جدول مباريات الدوري السعودي للموسم الرياضي 2024/2025

gehad hessin تاريخ النشر تصنيف أخبار الرياضة
“الجولة الثانية” .. جدول مباريات الدوري السعودي للموسم الرياضي 2024/2025

أوضحت الإدارة المنافسات في اتحاد دوري المحترفين السعودي عبر حسابها عن جدول مباريات دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي للعام 2024/2025 وسيبدأ في يوم 22 أغسطس 2024، ومن المقرر أن تكون البطولة مكونة من 34 جولة بإجمالي 306 مباراة.

جدول مباريات الدوري السعودي للموسم الرياضي 2024/2025

في عمل جدول مباريات دوري روشن السعودي لموسم العام 2024/2025، سيعتمد على تسلسل مباريات الدور الثاني، والذي سيكون مبني على تسلسل مباريات الدور الأول:

  • بما أن كل فريق في الدوري لا يشارك في مباراتين متتاليتين بشكل متتالي، سواء كان كفريق مضيف أو كفريق زائر، في نفس الجولة فقط.
  • خلال المباراتين الأخيرتين، يقوم كل فريق يلعب مباراة واحدة ويكون الفريق الأول مضيف والثاني ضيف.
  • بالنسبة للأدوار الأربعة الأخيرة، كل فريق سيرتبط بإستضافة مباراة واحدة وكون يكون الفريق الآخر ضيف.
  • فريق الذي سيحتضن المباراة في الدورة الأولى قد يكون فريق ضيف في الجولة الثانية أو قد يكون العكس.
  • أثناء الجولة الأولى قد يصبح الفريق المضيف في الجولة النهائية كفريق ضيف، أو العكس.
  • كل فريق سوف يشارك في البطولة سيخوض 9 أو 8 مباريات على الأقل وسيكون المُستضيف في هذه المباريات.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 – الجولة الثانية

المباراة الموعد الملعب
الفتح-الأهلي الثلاثاء 27 أغسطس 2024

18:45 السعودية ومصر

 نادي الفتح
الرائد -القادسية الثلاثاء 27 أغسطس 2024

21:00 السعودية ومصر

 مدينة الملك عبدالله الرياضية
الفيحاء-النصر الثلاثاء 27 أغسطس 2024

21:00 السعودية ومصر

 المجمعة
الاتفاق-الاخدود الأربعاء 28 أغسطس 2024

18:45 السعودية ومصر

 الأمير محمد بن فهد
الهلال -ضمك الأربعاء 28 أغسطس 2024

21:00 السعودية ومصر

 المملكة ارينا
الوحدة-العروبة الأربعاء 28 أغسطس 2024

21:00 السعودية ومصر

 مدينة الملك عبدالله الرياضية
الرياض-الخلود الخميس 29 أغسطس 2024

18:55 السعودية ومصر

 الأمير تركي بن عبد العزيز
الخليج-الشباب الخميس 29 أغسطس 2024

21:00 السعودية ومصر

 الأمير نايف بن عبد العزيز
الاتحاد-التعاون الخميس 29 أغسطس 2024

21:00 السعودية ومصر

 الجوهرة المشعة
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gehad hessin

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