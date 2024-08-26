استعلم الآن… عبر وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين

فى الفترة الأخيرة أنتشرت أخبار حول صرف رواتب المتقاعدين فى العراق لشهر سبتمبر 2024 مبكرا، ولذلك قد نفت وزارة المالية العراقية هذا الخبر، مؤكده أن صرف رواتب المتقاعدين فى موعدها لم تتغير، وهو الأول من كل شهر ميلادى، وفى حالة حدوث أى تغير سوف يتم الأعلان عنها مسبقا عبر الوقع الرسمى للوزارة، وأتاحت الوزارة الاستعلام عن موعد صرف الرواتب عبر الموقع الرسمى لها، وسوف نتعرف فى هذا المقال على موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر.

موعد صرف رواتب المتقاعدين فى العراق 2024.

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين، بأنه سيكون الأول من كل شهر ميلادى، وفى حالة أن اليوم أجازة رسمية أو عطلة أخر الأسبوع سيتم تقديم موعد الصرف يوما أو تأخيره يوم، وبذلك سيكون موعد صرف الرواتب شهر سبتمبر هو يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر 2024، وقد أعلنت الوزارة عن زيادة رواتب المتقاعدين فى هذا الشهر، لتحسين أوضاعهم المادية بما يتماشى مع الظروف الأقتصادية.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين فى العراق .

بعد أن حددت الوزارة موعد صرف رواتب المتقاعدين، أتاحت وزارة المالية العراقية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال الموقع الرسمى لها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

اولا: الدخول على الموقع الرسمى لوزارة المالية العراقية.

ثانيا: اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثالثا: قم باختيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

رابعا: اكتب البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

خامسا: اضغط على زر الاستعلام.

سادسا: سوف تظهر لك كافة التفاصيل الراتب والزيادة وايضا موعد الصرف.