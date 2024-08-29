استعد للمباريات العالمية على تردد قناة أون تايم سبورت 2024 ON TIME SPORTS

تتضاعف البحث عن تردد القناة الرياضية “أون تايم سبورت” بشكل كبير، وهي واحدة من أبرز القنوات الرياضية في العالم العربي، حيث تمتاز بنقلها حصريا لجميع المباريات المهمة في هذا الموسم، بما في ذلك مباريات الدوري المصري الممتاز التي فاز فيها النادي الأهلي باللقب للمرة الـ44، مما يعزز مكانة القناة كواحدة من أبرز المنصات الرياضية في المنطقة.

تردد قناة أون تايم سبورت

تواصل فضائية “أون تايم سبورت” تقديم محتوى رياضي متميز يلبي احتياجات محبي الرياضة في مصر والوطن العربي مما يجعلها القناة الرياضية الأولى دون منازع، إليكم تردد القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، ونظرة سريعة على بعض البرامج التي تقدمها وكيفية ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بكم:

تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12379

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

طريقة تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت

إذا كنت ترغب في متابعة العديد من البرامج الرياضية المميزة والمحتوى الرياضي على مدار الساعة، يمكنك تحميل تردد قناة “أون تايم سبورت” على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال الإجراءات التالية: