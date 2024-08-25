موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 وخطوات الاستعلام عن قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة

من المواضيع التي تتصدر محركات البحث حالياً هي موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر سبتمبر المقبل 2024 بدولة العراق، حيث أن الهيئة الوطنية للتقاعد بالعراق توضح موعد صرف دفعة الشهر الجديد باستمرار حتى يكون هناك خلفية من قبل المستفيدين عن موعد الصرف، مع العلم أنه سيتم تطبيق الزيادة الأخيرة المقررة من قبل في الراتب، حيث كانت قيمة الزيادة 100 ألف دينار عراقي وينتظر الكثير من المتقاعدين الرواتب لكونها هي التي تساعدهم على المعيشة بعد التقاعد، وسوف نوضح لكم الآن كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر فتابعونا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

تم تحديد موعد محدد ورسمي لصرف رواتب المتقاعدين بالعراق من قبل الهيئة الوطنية للتأمينات، والتي يمكن تغيرها في بعض الحالات إذا تصادف يوم الصرف عطلة رسمية في البلاد، حيث يتم تقديم أو تأخير الموعد ليوم واحد فقط وبالنسبة لرواتب الشهر الجديد سبتمبر 2024 ستصرف في يوم الأحد الموافق 1 من شهر سبتمبر 2024 وهو الموعد الرسمي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

أكدت الهيئة أنه يمكن لجميع المتقاعدين في العراق الاستعلام عن الرواتب، ومعرفة قيمتها وهل سيكون من المستفيدين في الشهر المقبل أم لا، وهذا من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في التالي: