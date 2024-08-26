من هنا برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني جميع محافظات الجمهورية 2024، بموجب التوقيع من الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، تم الكشف عن نتائج الدبلومات الفنية للنظامين الثلاثي والخماسي، التي بلغت نسبة النجاح فيها 70.9%، متجاوزة بذلك نسب السنوات السابقة، وبرزت هذه النتائج من خلال تواجد 20 طالبة ضمن قائمة الأوائل، مما يعكس التقدم الكبير في تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال التعليم والتدريب.

برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني جميع المحافظات 2024

من هنا برقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني جميع محافظات الجمهورية 2024، مع اقتراب موعد الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، يسود الحماس بين الطلاب والطالبات في النظامين الثلاثي والخماسي. سيتم الإعلان عن النتائج عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، مما يتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم بسهولة. للاستعلام عن النتائج، يُطلب من الطلاب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي المخصص لإعلان النتائج، وهو بوابة التعليم الفني. اختيار القسم الذي ينتمي إليه الطالب (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي). إدخال رقم الجلوس بدقة لضمان الحصول على النتائج الصحيحة. النقر على خيار “إظهار النتيجة” أو “استعلام” للاطلاع على الدرجات في كافة المواد الدراسية.

نسبة نجاح الطلاب في امتحانات الدبلومات الفنية 2024

من هنا برقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني جميع محافظات الجمهورية 2024، تعرفي مؤتمر صحفي عُقد في يوليو 2024، نتعرف الآن على نسبة النجاح الخاصة بطلاب الدور الثاني للدبلومات الفنية أشار الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى الإنجازات المتميزة في الدبلومات الفنية، معلنًا عن نسبة نجاح بلغت 70.9% للدور الأول.

ولفت الوزير إلى العدد المتزايد من الطلاب والطالبات المتميزين، الذي بلغ 26 طالبًا وطالبة، وبرزوا في مختلف التخصصات الفنية، كما أشار إلى التطورات الجديدة في البرامج التعليمية والتخصصات المتنوعة التي تشملها الدبلومات، مؤكدًا على أهمية الاحتفاء بالمتفوقين ودعمهم في استمرار رحلتهم نحو التفوق الدراسي.