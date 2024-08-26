“اعرف هتقبض كام” موعد صرف رواتب المتقاعدين 2025 بالعراق وخطوات الاستعلام عنها

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“اعرف هتقبض كام” موعد صرف رواتب المتقاعدين 2025 بالعراق وخطوات الاستعلام عنها

مع اقتراب نهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر يتساءل عدد كبير من مواطني دولة العراق المحالين على المعاش عن موعد صرف رواتب المتقاعدين 2025 بالعراق وطريقة الاستعلام عنه لهذا قامت وزارة المالية العراقية الإعلان عن هذا الموعد وخطوات الاستعلام وهو ما سنتعرف عليه خلال متابعتنا لهذا المقال إلى جانب المزيد من المعلومات الأخرى.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 2025 بالعراق

أعلنت وزارة المالية بدولة العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين 2025 بالعراق يتم صرف راتب التقاعد للمواطنين المحالين على المعاش في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وعلى هذا فإنه من المقرر أن يتم صرف راتب التقاعد الخاص بشهر سبتمبر 2025 في دولة العراق يوم الأحد الموافق 1 من الشهر نفسه.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد بالعراق

أوضحت وزارة المالية العراقية الخطوات التي يجب على مواطني دولة العراق المتقاعدين اتباعها من أجل الاستعلام عن راتب التقاعد الخاص بهم، والتي جاءت على النحو التالي:

  • يتوجه المتقاعد اولا الي الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
  • بعد فتح الموقع يتم كتابة كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • النقر بعد ذلك على خيار رواتب المتقاعدين.
  • يدرج المتقاعد جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق في الخانات المحددة لذلك.
  • الضغط على خانة الاستعلام عن الرواتب.
  • ينتظر المتقاعد بضع لحظات حتى تظهر له قيمة الراتب المحدد له.

الشروط اللازمة للحصول على راتب التقاعد بالعراق

حددت وزارة المالية العراقية الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين الحصول على راتب التقاعد، والتي تمثلت في كل من الآتي:

  • يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل حدود الدولة.
  • يشترط أن لا يقل عمر المتقدمين من الرجال عن 50 عاما ومن المتقدمين من السيدات عن 45 عاما.
  • لابد أن يكون المتقدم قد قام بتسديد الاشتراكات للضمان الاجتماعي لمدة 10 سنوات قبل التقاعد.
معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

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