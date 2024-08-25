“نزلها لعيالك ودلعهم” تردد قناة بطوط الجديد 2024 استقبلها الآن عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة عالية وبدون تشويش

سيطر تردد قناة بطوط على محرك البحث جوجل حيث تعد قناة بطوط من أهم قنوات الأطفال الفضائية في الوطن العربي، فهذه القناة تناسب الأسرة بالكامل فهي ملائمة لجميع الأعمار لذا يبحث عنها العديد من الآباء والأمهات والأطفال عن تردد القناة، يبث على القناة العديد من البرامج التعليمية والبرامج الترفيهية مما تنمي مهارات الطفل، تساعد قناة بطوط الطفل على التعلم والقراءة وكتابة الأرقام والحروف باللغتين العربية والإنجليزية، القناة تعمل على مدار اليوم بدون تشويش تقوم إدارة قناة بطوط بتغيير تردد القناة من حين لآخر لضمان جودة صورة القناة، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم تردد قناة بطوط عبر جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة بطوط الجديد على النايل سات

يمكن تنزيل قناة بطوط عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال ادخال هذا التردد التالي:

القمر الصناعي هو: النايل سات.

الترددهو : 12562.

مستوى الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي \V.

تردد قناه بطوط على القمر الصناعي عرب سات

يمكن لمتابعي وعشاق قناة بطوط الفضائية للأطفال عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة هو: 11594.

مستوى الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

خطوات تثبيت قناة بطوط الجديد 2024

إذا كنت ترغب في تثبيت قناة بطوط اتبع هذه الخطوات ولا يستغرق تنزيلها وقتًا طويلاً: