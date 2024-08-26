الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 وطريقة السداد عبر منصة آور ur.gov.iq

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن الخطوات التي ينبغي اتباعها لدفع غرامات المرور بشكل صحيح، إذا لم يتم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة، يجب دفع غرامة قدرها 2500 دينار عراقي أما إذا تم تجاهل إشارات المرور، فتكون الغرامة 5000 دينار عراقي، وفي حالة القيادة تحت تأثير المخدرات، يجب دفع غرامة قدرها 10000 دينار عراقي.

الاستعلام عن غرامات المرور عبر اور

نستعرض كيفية الاستعلام عن غرامات المرور باستخدام الرقم الألماني لعام 2024، من خلال منصة أور وطريقة تسديدها، تعتبر الغرامات المرورية وسيلة فعالة للحفاظ على انضباط السائقين وضمان سلامة الطرق في العراق، حيث يعتمد النظام المروري على مجموعة من القوانين التي تنظم حركة السيارات وتساهم في تقليل نسبة الحوادث، لتسهيل عملية الاستعلام عن الغرامات، أطلقت الحكومة العراقية خدمة إلكترونية عبر منصة أور، مما يوفر وسيلة مريحة وسريعة للمواطنين للتحقق من المخالفات المرورية المسجلة عليهم.

طريقة دفع الغرامات المرورية العامة بالرقم الألماني 2024 في العراق

يمكنك دفع غرامات المرور العامة بسهولة عبر الإنترنت بعد التعرف على غرامات السيارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تم إطلاق الموقع الرسمي المخصص لدفع الغرامات، والذي يحمل اسم “منصة أور“.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

اضغط على كلمة التحقق من الغرامات لرؤية قيمة الغرامة المستحقة عليك.

قم بكتابة رقم لوحة السيارة وجميع المعلومات الشخصية اللازمة في الخانات المخصصة.

اضغط على زر التأكيد لحفظ المعلومات التي أدخلتها.

ستظهر لك صفحة تحتوي على خيارات سداد الغرامة.

اختر خيار الدفع لاستكمال عملية السداد، واتبع التعليمات لإدخال معلومات الدفع وإتمام المعاملة.

رابط للاستعلام عن غرامات المرور العامة في ألمانيا لعام 2024

قدمت وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة المرور رابط للاستفسار عن الغرامات المرورية العامة باستخدام الرقم الألماني 2024، ويمكن للمستخدمين القيام بالاستعلام من خلال الموقع الرسمي للوزارة باتباع الخطوات التالية: