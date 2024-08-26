استقبل الآن.. تردد قناة CN نتورك بالعربية 2024 ومتع طفلك مع أقوى الأفلام الكرتونية على نايل سات وعرب سات بإشارة قوية

مروة حامد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
استقبل الآن.. تردد قناة CN نتورك بالعربية 2024 ومتع طفلك مع أقوى الأفلام الكرتونية على نايل سات وعرب سات بإشارة قوية

تردد قناة CN نتورك بالعربية من الترددات التي يزداد البحث عنها باستمرار من قبل الأمهات والآباء التي تبحث عن قناة أطفال مختلفة تماماً عن المألوف، حيث تم اختيارها خلال السنوات الماضية لتكون أفضل قناة أطفال في الوطن العربي، وتمتلك القناة جمهور كبير وعريق من الصغار والكبار، فمحتواها ملائم جداً مع جميع الفئات العمرية المختلفة، فالقناة تقدم أشهر أفلام الكرتون المميزة والبرامج التعليمية والترفيهية أيضاً وهذا ما يجعلها مختلفة عن باقي القنوات، ونستعرض عليكم الآن تردد قناة CN نتورك بالعربية الجديد.

كيفية ضبط قناة CN نتورك بالعربية

لكل أم تبحث عن المتعة والتسلية والتعليم في نفس الوقت لصغارها إليكم تردد قناة نتورك بالعربية، ولضمان الاستمتاع بالقناة والاستفادة من محتواها لابد من ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بكم، وهذا يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • من خلال زر القائمة الرئيسية بجهاز التحكم عن بعد يتم اختيار الإعدادات.
  • اختيار أيقونة التركيب اليدوي.
  • تحديد القمر الصناعي سواء النايل سات أو العرب سات.
  • إدخال بيانات القناة من التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل التصحيح.
  • الضغط على كلمة بحث.
  • الانتظار حتى ينتهي البحث ثم يتم النقر على حفظ التغييرات.

نزل الآن تردد قناة CN نتورك بالعربية على النايل سات

قناة نتورك بالعربية من القنوات المتميز بكافة أفلامها ومسلسلاتها الكرتونية التي تختارها بعناية لتتناسب مع الجميع، ويمكن استقبالها القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

  • تردد القناة: 11277.
  • معامل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

نزل الآن تردد قناة نتورك بالعربية على النايل سات

يمكن أيضاً الاستمتاع بمحتوى قناة نتورك بالعربية من خلال استقبالها على العرب سات بالبيانات التالية:

  • تردد القناة: 11747.
  • معامل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معلومات الكاتب
مروة حامد

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