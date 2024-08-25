أرخص حلاوة المولد.. طريقة عمل الفولية السودانية بأقل المكونات وبالخطوات السهلة

أيام قليلة وتهل علينا مناسبة دينية عظيمة وهب المولد النبوي، التي تحرص الكثير من الأسر المصرية والإسلامية للاحتفال به ببعض العادات والتقاليد التي عرفت منذ سنوات بعيدة، وحلاوة المولد من ين مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة العظيمة، وهناك بعض أنواع الحلويات المرتبة بهذه المناسبة ومنها الفولية السودانية، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية ومحبوبة من الجميع، وتفضل بعض السيدات بأن تقوم بنفسها بإعداد حلوى المولد وتحديد الفولية، وخاصة أن أسعار حلويات المولد هذا العام ستكون مرتفعة جداً، وخلال هذه السطور نوافيكم أسهل طريقة لعمل الفولية فتابعونا.

مقادير الفولية السودانية

تتميز مكونات حلوى الفولية السودانية بتوفيرها في أي منزل وهي غير مكلفة كغيرها من حلوى المولد، وتتمثل المقادير في التالي:

كوب من الفول السوداني المقشر.

نصف كوب سكر أبيض.

نصف كوب ماء.

ملعقة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

ملعقة من ماء الورد.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة تحضير الفولية السودانية

بالنسبة لطريقة التحضير فهي سهلة للغاية ويمكن لأي ربة منزل إعدادها دون قلق من فشلها، وتتمثل خطوات التحضير في التالي: