استفد من خدمة المعين المتفرغ الآن.. خطوات التقديم على استمارة المعين المتفرغ عبر منصة أور 2024 وأهم شروط التسجيل

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن خطوات التقديم على استمارة المعين المتفرغ عبر منصة أور 2024، تعتبر خدمة المعين المتفرغ من أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، تسعى هذه الخدمة إلى توفير حياة كريمة لهم وتمكينهم من المشاركة في المجتمع، يمكنك التسجيل بسهولة في هذه الخدمة عبر منصة أور الإلكترونية.

خطوات التقديم على استمارة المعين المتفرغ عبر منصة أور 2024

إليكم خطوات التقديم على استمارة المعين المتفرغ عبر منصة أور 2024:

أولًا قم بالدخول إلى بوابة منصة أور الرقمية.

ثم اضغط على زر “تسجيل الدخول” وأدخل البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.

بعد ذلك انتقل إلى خدمة “وظائف معين متفرغ” التي تظهر على الصفحة الرئيسية للمنصة.

ستظهر لك استمارة التقديم، قم بتعبئة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

بعد ذلك ستظهر قائمة بالشروط والأحكام، قم بقراءتها بعناية ثم اضغط على زر “موافق”.

في النهاية، انقر على مربع “تسجيل الطلب” وانتظر مراجعته من قبل الوزارة، وستتلقى إشعارًا بالرد.

شروط التسجيل في وظيفة معين متفرغ

إليكم شروط التسجيل في وظيفة معين متفرغ: