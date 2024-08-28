شوف سعره وصل لكام.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء وسعر 50 دولار في البنوك

يشهد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم تقلبات واضحة تعكس التغيرات في السوق المالية المحلية والعالمية، حيث تلعب العوامل الاقتصادية دورا كبيرا في تحديد السعر، و يتأثر الاقتصاد العراقي بشكل مباشر بأسعار النفط العالمية والتغيرات في الطلب والعرض، بالإضافة إلى السياسات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي العراقي، ويتابع الكثير من المواطنين ورجال الأعمال هذا السعر عن كثب نظرا لتأثيره الكبير على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

مع تزايد الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد والسفر يظهر الفارق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، ويظل مراقبة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم ضروريا لفهم المشهد الاقتصادي العام وتوقع التحركات المستقبلية في الأسواق المالية، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الاربعاء 28 اغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي 1 دولار أمريكي 1,310.00 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصة

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة يتغير بناء على تقلبات الأسواق المالية والعوامل الاقتصادية المختلفة، ويتم تحديد السعر من خلال عمليات العرض والطلب في الأسواق المالية، حيث يعكس القيمة السوقية للعملة في تلك اللحظة، وسعر الدولار في بورصة بغداد والبصرة وجميع مدن العراق كالآتي: