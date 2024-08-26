استقبل الآنــ تردد قناة وناسة الجديد واستمتع بباقة من أجمل أغاني لولو الشطورة.. نزلها وفرح ولادك

يعد تردد قناة وناسة من أكثر الترددات التي يبحث عنها الكثير من الأمهات، حيث تقدم هذه القناة محتوى مميز يقوم بتقديم برامج وأفلام كرتونية تحمل أفكار مهمة للأطفال، وقد حصلت هذه القناة على شهرة بالغة بشخصية لولو التي توجه الأطفال إلى السلوكيات الإيجابية، وتمنعهم من السلوكيات السلبية، وذلك من خلال القصص والأناشيد التي تقدمها، ولمزيد من التفاصيل الخاصة بالتردد الجديد للقناة تابعوا معنا السطور القادمة.

تردد قناة وناسة

بعد البحث المتكرر عن تردد قناة وناسة الجديد من قبل العديد من الأمهات اللاتي يرغبن في استقبال هذه القناة على أجهزتهم، فسنعرض لكم التردد الجديد بالشكل التالي:

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات.

التردد : 11430.

الاستقطاب :عمودي .

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة : SD .

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

التردد : 11270.

الاستقطاب : افقي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 .

الجودة: HD .

طريقة إستقبال قناة وناسة على الأقمار الصناعية

اشتهرت قناة وناسة في العديد من البيوت داخل الوطن العربي، وتمكنت القناة من جذب فئات عمرية مختلفة من متابعيها، وهذا ما جعل مؤشرات البحث عن طريقة استقبالها تتزايد بشكل يومي، على أن تكون طريقة تثبيتها بالشكل التالي:

الدخول على الإعدادات الخاصة بجهازك.

اضغط علي ادخال تردد جديد .

اختار القمر الصناعي للقناة .

ادخل جميع بيانات القناة التردد ومعدل الترميز و معامل التصحيح والاستقطاب .

ثم اضغط بحث.

تظهر لك القناة قم بحفظها على جهازك.

أغاني قناة وناسة

اشتهرت قناة وناسة بمجموعة من الأغاني التي تعرض فيها معلومات وسلوكيات إيجابية للأطفال، ومن أشهر هذه الأعاني ما يلي: