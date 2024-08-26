وين سنك يا لولو🦷🦷.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 علي النايل سات أتفرج علي شيكا وشيكو

تردد قناة وناسة الجديد 2024، يبحثون كثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة كونها واحدة من أهم قنوات الأطفال التي يتم من خلالها عرض مجموعة من الأناشيد والأغاني التي تلفت انتباه الأطفال حيث تعمل القناة على بث مجموعة متنوعة من المحتوى الذي يناسب الأطفال من عمر عامين يتعلمون من خلاله العديد من القيم والأخلاق ماذا سوف نتعرف معا اليوم على تردد قناة وناسة على كل من القمر الصناعي عرب سات ونايل سات في السطور القادمة فتابعونا.

تثبيت تردد قناة وناسة الجديد 2024

أن الاناشيد والاغاني التي يتم عرضها على قناة وناسة تنال اهتمام وإعجاب الأطفال بصورة كبيرة وذلك الشخصيات الاطفال المستخدمة في القناة مثل شخصية لولو هو ميدو وشيكا وشيكو والضابط وهذا ما يثير اهتمام الأطفال حيث يأتي تردد القناة على النحو التالي:

التردد: 11430

معامل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:⅚

مستوى الجودة: SD.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 علي عرب سات

تنتشر العديد من قنوات الأطفال لذا يحرص أولياء الأمور على اختيار قنوات تناسبهم في أفكارها والقيم والمبادئ التي يربون عليها ابنائهم في نفس الوقت يستمتعون بما يتم عرضه وهذا ما يتحقق من خلال قناة وناسة التي تأتي على التردد التالي:

التردد: 11270.

معامل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾

مستوى الجودة: HD.

اغاني قناه وناسة

استطاعت قناة وناسة من أغانيها المميزة أن تؤثر انتباه قلوب الأطفال حيث يحبون هذه القناة وما تعرضه من أغاني مميزة وهي تأتي كالتالي:

اغنية لولو وماما .

اغنية الحرامي سرق لولو .

اغنيه لولو والحيوانات .

اغنية لولو الشطوره .

اغنية بيب بيب .

اغنية عمو الشرطة .

اغنيه عيد ميلاد شنو.

اغنية لولو عايزة ماما .

اغنية وصل وصل .

اغنية جوعانة جوعانة .

اغنية لولو يا لولو في نونو .

كيفية ضبط تردد قناة وناسة الجديد يدويا

إن ضبط أغنية وناسة على جهاز الأستقبال لا يحتاج الكثير من الخطوات حيث يمكن ضبطها بشكل يدوي على النحو التالي: