رابــط استخراج نتائج قرعة الحج العراق 2025 عبر الهيئة العليا للحج والعمرة hajj.gov.iq

نتائج قرعة الحج العراق 2025 يبحث عنها العراقيين بشكل مكثف هذه الفترة، حيث يريد جميع المتقدمين من معرفة إذا كان قد تم قبول أسمائهم في هذه القرعة أم لا، وقد أعلنت هيئة الحج والعمرة عن اقتراب موعد الاعلان عن اسماء المقبولين في القرعة، وسيتمكن جميع المتقدمين من معرفة نتيجة القرعة عن طريق الدخول على الرابط الالكتروني الخاص بهئية الحج والعمرة في العراق، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا السطور القادمة.

شروط التقديم في قرعة الحج العراق

للتقديم في قرعة الحج يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط في المتقدمين حتى يتم قبول طلبهم، هذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يحب أيضا أن يكون مقيم في العراق.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

يجب تقديم طلب واحد للمتقدم، لأنه في حين تقديم أكثر من طلب سيتم رفض جميع الطلبات.

يشترط أن يكون المتقدم بصحة جيدة وخال من الأمراض.

ينبغي ألا تكون السيدة المتقدمة للقرعة حامل في الشهور الثلاثة الأخيرة.

نتائج قرعة الحج العراق 2025

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج قرعة الحج العراق 2025، كما أكدت أنه سيتم الإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مع اتباع الخطوات التالية: