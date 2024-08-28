مفاجأه في سعره.. سعر الدولار اليوم في العراق الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024 وما هو سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي

سعر الدولار اليوم في العراق يتعرض لتقلبات كبيرة بناء على عدة عوامل اقتصادية وتجارية، ويشهد سعر الدولار تحركات متكررة نتيجة للتغيرات في سوق العملات والسياسات النقدية وأحيانا بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتغيرات ملحوظة في سعر صرف الدولار مما أثر على الأسعار المحلية والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وتوفر بيانات سعر الدولار اليوم في العراق مؤشرا مهما على الاتجاهات الاقتصادية والمالية، حيث يتأثر بعدد من العوامل مثل العرض والطلب وأسعار النفط والقرارات الاقتصادية من قبل الحكومة والبنك المركزي.

سعر الدولار اليوم في العراق

إن معرفة سعر الدولار اليوم تعتبر ضرورية للأفراد والشركات على حد سواء، حيث يؤثر هذا السعر على التكلفة اليومية للسلع والخدمات فضلا عن قرارات الاستثمار والتجارة، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الاربعاء 28 اغسطس على النحو التالي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي 1 دولار أمريكي 1,310.00 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك

في البنوك العراقية يتم تحديد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بناء على عدة عوامل اقتصادية، تشمل هذه العوامل العرض والطلب على العملة والسياسات النقدية، وعادة ما يكون سعر الصرف في البنوك أقل تقلبا مقارنة بالسوق السوداء حيث توفر البنوك أسعار منظمة وتخضع لرقابة تنظيمية، وسعر الدولار في البنوك كالآتي:

البنك السعر بنك الرافدين 1320 مصرف بغداد 1310 مصرف بابل 1310 البنك الأهلي العراقي 1310 بنك الائتمان العراقي 1310 البنك التجاري العراقي 1310 بنك الاستثمار العراقي 1310 بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار 1310

من المهم متابعة الأخبار المالية والتقارير الاقتصادية لضمان الحصول على أحدث المعلومات حول سعر الصرف في البنوك.