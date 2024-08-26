فيلم حياة الماعز.. قصة فيلم The Goat Life حياة الماعز وموعد عرضه والقنوات الناقلة له 2024

تعرف على فيلم حياة الماعز قصة فيلم The Goat Life والقنوات الناقلة له 2024، أحدث فيلم “حياة الماعز” The Goat Life ضجة كبيرة منذ عرضه الأول على منصة نتفليكس في 19 يوليو 2024، وأصبح حديث المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم الفيلم قصة حقيقية مؤثرة حول شاب هندي سافر إلى السعودية بحثًا عن فرصة عمل جديدة، ليجد نفسه تحت سيطرة كفيل يفرض عليه ظروفًا معيشية قاسية، حيث يُجبر على العمل في رعي الماعز في الصحراء. نقدم لكم تفاصيل هذا الفيلم الذي أثار اهتمام الكثيرين.

فيلم حياة الماعز قصة فيلم The Goat Life 2024

فيلم حياة الماعز، قصة فيلم The Goat Lif 2024، حيث تدور أحداث الفيلم حول شاب هندي يذهب للعمل في السعودية، ليكتشف أنه خاضع لسيطرة كفيل يفرض عليه ظروفًا صعبة، ويأخذه إلى الصحراء للعمل في رعي الماعز. يُظهر الفيلم معاناة هذا الشاب خلال فترة ثلاث سنوات من العمل القاسي وعدم القدرة على الهروب أو تحسين وضعه. الفيلم يستند إلى رواية “بنيامين” وقد حرص صناع الفيلم على توضيح في مقدمة العمل أن الفيلم لا يهدف إلى الإساءة لأي بلد أو شعب، في محاولة لتجنب أي تصادم مع السلطات السعودية.

موعد عرض فيلم حياة الماعز على قناة النهار

تعرفنا معكم على فيلم حياة الماعز قصة فيلم The Goat Life ننتقل بكم إلى موعد عرضه والقنوات الناقلة له 2024، حيث يمكنكم متابعة الفيلم الذي أحدث ضجة كبيرة وذلك من خلال ما يلي: