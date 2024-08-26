“وفر وقتك وجهدك.. خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024 وطريقة السداد

يريد العديد من المواطنين في العراق معرفة خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024، يسر الحكومة العراقية أن تعلن عن تحديثات هامة في نظام غرامات المرور لعام 2024، يأتي هذا التحديث في إطار سعي الحكومة لتسهيل إجراءات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، من أهم هذه التحديثات إطلاق نظام الدفع الإلكتروني الذي يتيح للمواطنين الاستعلام عن مخالفاتهم وسدادها بسهولة وشفافية، وذلك من خلال منصات إلكترونية مخصصة.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024:

أولًا توجه إلى منصة أور الإلكترونية.

بعد ذلك أدخل جميع بيانات تسجيل الدخول في الحقول المخصصة لها.

ثم اضغط على خيار “غرامات المرور العامة بالرقم الألماني”.

أدخل الرقم الألماني الخاص بسيارتك التي ترغب في الاستعلام عن مخالفاتها.

بعد ذلك يمكنك إرفاق جميع البيانات والمستندات المطلوبة.

تأكد من إدخال جميع المعلومات بشكل صحيح.

في النهاية اضغط على خيار “الاستعلام عن الغرامات” وانتظر قليلًا حتى تظهر لك تفاصيل وقيمة الغرامات الخاصة بسيارتك.

طريقة سداد غرامات المرور العامة او رقم الالماني 2024 العراق

إليكم طريقة سداد غرامات المرور العامة او رقم الالماني 2024 العراق: