رابط الإقامة المميزة في السعودية.. كيفية الحصول علي الإقامة الذهبية والشروط للمقيم

الاقامة الذهبية نوع من الإقامات التي طرحتها الحكومة السعودية مؤخرًا وإلى توفر لمالكها امتيازات كثيرة تشبه إلى حد كبير تلك التي يتمتع بها المواطن السعودى الجنسية والنشأة، الحصول على الاقامة الذهبية متوقف على متطلبات وشروط حددت من قبل الحكومة السعودية والتى يجب أن يتأكد المتقدم أنها تتوفر به وذلك قبل أن يتقدم بطلب الحصول عليها، وذلك حتى تكون نتيجة طلب التقديم القبول وليس الرفض.

شروط استحقاق الإقامة الذهبية 1446

للموافقة على طلب من تقدم للحصول على الاقامة الذهبية يجب عليه أن يتأكد من توفر هذه المعايير به المحددة من قبل الحكومة السعودية، والتى تتمثل فى الآتى:

امتلاك جواز سفر ساري الصلاحية.

الإقامة الدائمة في المملكة السعودية في أقل الأحوال 5 أعوام قبل التقدم بطلب استحقاق الإقامة الذهبية.

معروف بحسن السير والسلوك أثناء إقامته وتواجده في السعودية.

نظافة سجله الجنائي من أى حكم يكون قد سجل بحقه.

مقتدر من الناحية المالية لكى يكون قادر على سداد رسوم الاقامة الذهبية في بداية الأمر ومن ثم تحمل تكاليف المعيشة في السعودية بعد ذلك.

خالى من أى أمراض مزمنة شديدة أو معدية.

يشترط توفير كافة المستندات التي يحتاج لها موقع التقدم بطلب الحصول على الإقامة الذهبية.

خطوات التقدم بطلب الإقامة الذهبية

التقدم بطلب الحصول على الإقامة الذهبية من أسهل ما يكون لأن عملية التسجيل إلكترونية لذا هي غير متعبة وفي نفس الوقت لا تحتاج مجهود كبير، وتتمثل الخطوات في الآتى: