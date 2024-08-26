الرابط من هنا .. استعلم عن اسماء الرعاية 2024 الوجبة الأخيرة .. اعرف الشروط والخطوات

ينتظر قطاع كبير من جميع المواطنين المتقدمين على دعم الرعاية الاجتماعية من محدودي الدخل والفقراء ظهور كشوفات المقبولين في الرعاية حتى يتمكنوا من قضاء حوائجهم و متطلباتهم الأساسية، وجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت مجموعة من الشروط والضوابط التي يتم أخذها في عين الاعتبار حتى يتمكن المتقدم من الاستفادة الكاملة من الدعم والحصول على الأهلية والاستحقاق الكامل، لذلك ينبغي على جميع المتقدمين التحقق من مدى استيفائها لهذه الشروط قبل التقديم ثم الاستعلام بعد ذلك عن أسمائهم ضمن كشوفات المشمولين.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

وفرت الحكومة العراقية لجميع المواطنين المستفيدين من الدعم طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن الوجبة الأخيرة بشكل إلكتروني، لذلك يمكن التعرف على جميع أسماء المستحقين في الوجبة الجديدة من بعض الخطوات البسيطة، والتي يتم توضيحها في النقاط التالية:

التوجه بزيارة منصة مظلتي الرسمية على الإنترنت.

الرسمية على الإنترنت. تسجيل الدخول للموقع باسم المستخدم وكلمة المرور.

التوجه للقائمة الرئيسية ثم بعد ذلك الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

تحديد الرعاية الإجتماعية ثم التأكيد على المحافظة التابع لها المتقدم بعد ذلك يتم اختيار رقم الوجبة الذي يرغب في الاستعلام عنه.

تسجيل بيانات المستفيد بالكامل وبدقة ثم الضغط بعد ذلك على الاستعلام.

الانتظار بضعة الدقائق حتى يظهر ملف الأسماء المستفيدة من الوجبة الأخيرة للاطلاع على اسم المتقدم بينها المقبولين.

شروط الحصول على الوجبة الأخيرة من دعم الرعاية الاجتماعية

منحت الحكومة العراقية جميع المواطنين الحق في التقدم للتسجيل بدعم الرعاية الاجتماعية إلا أنها أكدت أن هناك مجموعة من الضوابط والشروط التي ينبغي أخذها في عين الاعتبار حتى يتمكن المتقدم من الحصول على الوجبة بنجاح و التسجيل في المنحة دون مواجهة أي مشاكل، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: