الرابط من هنا .. استعلم عن اسماء الرعاية 2024 الوجبة الأخيرة .. اعرف الشروط والخطوات

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
الرابط من هنا .. استعلم عن اسماء الرعاية 2024 الوجبة الأخيرة .. اعرف الشروط والخطوات
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

ينتظر قطاع كبير من جميع المواطنين المتقدمين على دعم الرعاية الاجتماعية من محدودي الدخل والفقراء ظهور كشوفات المقبولين في الرعاية حتى يتمكنوا من قضاء حوائجهم و متطلباتهم الأساسية، وجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت مجموعة من الشروط والضوابط التي يتم أخذها في عين الاعتبار حتى يتمكن المتقدم من الاستفادة الكاملة من الدعم والحصول على الأهلية والاستحقاق الكامل، لذلك ينبغي على جميع المتقدمين التحقق من مدى استيفائها لهذه الشروط قبل التقديم ثم الاستعلام بعد ذلك عن أسمائهم ضمن كشوفات المشمولين.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

وفرت الحكومة العراقية لجميع المواطنين المستفيدين من الدعم طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن الوجبة الأخيرة بشكل إلكتروني، لذلك يمكن التعرف على جميع أسماء المستحقين في الوجبة الجديدة من بعض الخطوات البسيطة، والتي يتم توضيحها في النقاط التالية:

  • التوجه بزيارة منصة مظلتي الرسمية على الإنترنت.
  • تسجيل الدخول للموقع باسم المستخدم وكلمة المرور.
  • التوجه للقائمة الرئيسية ثم بعد ذلك الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
  • تحديد الرعاية الإجتماعية ثم التأكيد على المحافظة التابع لها المتقدم بعد ذلك يتم اختيار رقم الوجبة الذي يرغب في الاستعلام عنه.
  • تسجيل بيانات المستفيد بالكامل وبدقة ثم الضغط بعد ذلك على الاستعلام.
  • الانتظار بضعة الدقائق حتى يظهر ملف الأسماء المستفيدة من الوجبة الأخيرة للاطلاع على اسم المتقدم بينها المقبولين.

شروط الحصول على الوجبة الأخيرة من دعم الرعاية الاجتماعية

منحت الحكومة العراقية جميع المواطنين الحق في التقدم للتسجيل بدعم الرعاية الاجتماعية إلا أنها أكدت أن هناك مجموعة من الضوابط والشروط التي ينبغي أخذها في عين الاعتبار حتى يتمكن المتقدم من الحصول على الوجبة بنجاح و التسجيل في المنحة دون مواجهة أي مشاكل، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

  • أن يكون المستفيد حاملا الجنسية العراقية.
  • ينبغي أن يكون من الطبقات الفقيرة والتي لا تملك دخل شهر ثابت.
  • ألا يكون المتقدم مستفيد من أي برنامج آخر للدعم توفره الحكومة.
  • عدم امتلاك أي عقارات أو أصول بمبالغ مالية مرتفعة.
  • ألا يتجاوز عمر المستفيد عن 60 عاما ولا يقل عن 18 عام.
  • ينبغي ألا يكون موظفًا في إحدى القطاعات العامة والخاصة بالدولة.
  • ألا يقل عدد أسرة المستفيدة عن 4 افراد.
معلومات الكاتب
شهاب محمد

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