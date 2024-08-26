إجازة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية تعد من أهم المناسبات الوطنية التي تحتفل بها البلاد كل عام حيث تُصادف هذه الإجازة في 23 سبتمبر وف هذا اليوم يحيي السعوديون ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1932، كما يتمتع المواطنون والمقيمون في المملكة بيوم إجازة رسمي في هذا اليوم وتقام العديد من الفعاليات والاحتفالات في مختلف المناطق مثل العروض الجوية، والألعاب النارية، والمسيرات، والمهرجانات الثقافية التي تعكس تراث المملكة وتاريخها العريق.

موعد إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص 1446هـ

من المعروف أن اليوم الوطني السعودي يُحتفل به سنويًا في 23 سبتمبر حيث يحيي ذكرى توحيد المملكة، وهذا العام يحتفل السعوديون بالذكرى الثالثة والتسعين لهذا الحدث التاريخي، وبموجب لوائح العمل في المملكة العربية السعودية تُمنح إجازة مدفوعة الأجر لجميع الموظفين والعاملين وهو أمر تلتزم به الوزارة بشكل سنوي لضمان مشاركة الجميع في الاحتفالات، أما بالنسبة للمواطنين فهم يتطلعون لمعرفة مدة إجازة اليوم الوطني السعودي والتي ستستمر لمدة يومين حيث ستبدأ من 22 سبتمبر وتستمر حتى يوم الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

فعاليات اليوم الوطني السعودي

تتنوع مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي في جميع أنحاء المملكة ويشارك فيها كافة المواطنين تعبيرًا عن اعتزازهم وفخرهم بوطنهم، كما ينتظر الصغار والكبار هذا اليوم سنويًا لاستذكار أمجاد السعودية وإنجازاتها التاريخية، وتشمل الاحتفالات العديد من الفعاليات المختلفة التي تجسد روح الوحدة الوطنية وتاريخ البلاد المجيد، ومنها: