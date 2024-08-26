الحين .. استعلم عن رواتب المتقاعدين في عمان 2024 بعد الزيادة الجديدة بالخطوات

حرصت الحكومة العمانية على توفير جميع متطلبات المواطنين وتلبية احتياجاتهم وذلك من خلال توفير دعم مالي للمتقاعدين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، لذلك فقد طرحت زيادة جديدة على الرواتب بالنسبة للمتقاعدين ولهذا يبحث الكثيرون عن الطريقة الصحيحة للاستعلام عن قيمة الرواتب بعد الزيادة الأخيرة التي صرحت بها الحكومة، وعليه فقد صرحت وزارة التأمينات الاجتماعية ان الاستعلام عن قيمة الرواتب يتم بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات التي نتعرف على تفاصيلها الكاملة خلال هذا التقرير.

خطوات الاستعلام على رواتب المتقاعدين

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أن جميع المواطنين من المتقاعدين بإمكانهم الحصول على رواتبهم كاملة في موعد محدد على أن يتم الصرف بناءا على معايير كل قطاع يعمل فيه المتقاعد، كما يمكنك الاستعلام عن قيمة الرواتب وذلك باتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى موقع التأمينات الاجتماعية عمان في عمان.

في عمان. التحديد بعد ذلك على تبويب المعاشات من الخيارات الموجودة على الشاشة الرئيسية.

تسجيل بيانات المستعلم مع التأكد من صحتها ومن بينها رقم الهوية الوطنية، رقم الحساب، ثم اضغط بعد ذلك على خيار استعلام.

انتظر بعد ذلك حتى يتم تحميل جميع البيانات المطلوب الاستعلام عنها حيث تظهر أمامك بعد غضون دقائق على الشاشة كلمة الرواتب التي يحصل عليها المستفيد.

كم تبلغ قيمة زيادة المتقاعدين بعمان

أعلنت التأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان عن أنه يتم اتخاذ الإجراءات بشأن رفع رواتب المتقاعدين بنسبة تبلغ 15% وقد أوضحت على أنه مع بداية العام الدراسي الجديد سيتم البدء في ضخ الرواتب بعد الزيادة لجميع المتقاعدين حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات أبنائهم الأساسية واحتياجات الدراسة.

ما هي شروط صرف الراتب التقاعدي

معظم المواطنين في عمان لديهم الرغبة في الاستفادة من الراتب التقاعدي لذلك أعلنت التأمينات الإجتماعية عن ضرورة استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي يترتب عليها صرف الراتب التقاعدي، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: