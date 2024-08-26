الحقيقة كاملة من هنا .. الإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق سبتمبر 2024

أعلنت وزارة المالية بالعراق بشكل رسمي عن صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر المقبل لعام 2024 كما هو مقرر في الموعد المحدد له شهريا، حيث يتم صرف الرواتب في يوم 1من كل شهر ميلادي وفي حال صادف الموعد عطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع يتم تعديل الموعد بالتكبير أو التأخير يوم واحد بناءا على الإجازة، لذلك فإن الوزارة ستعلن عن أي تغييرات طائرة عبر موقعها الرسمي لهذا ينبغي على جميع التابعين للوزارة عدم الانسياق وراء أي شائعات أو أخبار كاذبة عن تبكير أو تأخير الصرف إلا إذا جاء هذا الخبر بصفة رسمية عبر منصات وقنوات الوزارة الرسمي.

صرف رواتب المتقاعدين في العراق

بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن صرف رواتب المتقاعدين في دولة العراق الشهر المقبل أصبح بإمكان جميع المستحقين للراتب الاستعلام عن القيمة التي يتقاضونها من خلال اتباع بعض الخطوات الميسرة عبر الموقع، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا يتم زيارة منصة وزارة المالية العراقية.

العراقية. يتم البحث عن الخدمات الإلكترونية ثم التوجه إلى الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق.

إضافة الاسم ورقم الهوية الوطنية بشكل دقيق في الحقول المخصصة لذلك.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات ينبغي الانتقال إلى خيار استعلم ثم الانتظار حتى يتم تحميل البيانات.

الإطلاع على تفاصيل الراتب بعد الانتهاء من الخطوات السابقة حيث يتم توضيح أي زيادات جديدة والموعد المتوقع للصرف في الشهر الذي عليه دور إيداع الرواتب.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024

تم رصد مجموعة من الأنباء التي أكدت بأن رواتب المتقاعدين في العراق تشهد زيادات جديدة للعام الحالي حيث كانت هناك ضجة كبيرة بأنه سيتم اضافة مبلغ وقدره 100,000 دينار عراقي الى الرواتب السابقة وأنه بذلك يصل إجمالي الراتب حوالي 550,000 دينار، حيث تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة التي تبذلها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا وعلى رأسهم المتقاعدين.

لذلك أعلنت الحكومة العراقية نفيًا كاملًا لهذا الخبر وأكدت عدم صحته حيث هدفت بتوفير هذه المعلومات إلى تصحيح مفهوم المتقاعدين والعمل على توفير المعلومات الصحيحة من مكانها الرسمي، إلا أنها أكدت أنه في القريب العاجل سيتم دعم قطاع التقاعد وتوفير زيادة مالية لهم لتحسين ظروفهم المعيشية وتشير عليهم بضرورة متابعة الموقع الرسمي لوزارة المالية للحصول على المعلومات الحديثة والتطورات المتغيرة على الرواتب وزيادات المرتقبة خلال الفترة القادمة.