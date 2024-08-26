وزارة التعليم المصري تحدد .. موعد بدء الدراسة 2024/2025 للعام الجديد في مدارس وجامعات مصر

جميع الطلاب والطالبات ينشغلون بموعد بدء الدراسة في العام الجديد في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وذلك بعد أن تداولت منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن تأجيل الدراسة عن الموعد الذي تم تحديده في وقت سابق، إلا أن وزارة التربية والتعليم أكدت على أنه لا صحة لهذا الخبر بالمرة ونفت تمامًا ما تم تداوله، لذلك خلال تقريرنا نوضح لكم الموعد الرئيسي الذي تم التأكيد والتصديق عليه من قبل وزارة التعليم المصرية في جميع المدارس والجامعات للعام الدراسي الجديد.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

أعلن وزير التعليم التربية والتعليم عن الخطة الزمنية التي تم تحديدها للعام الدراسي الجديد حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد الكامل للمرحلة الدراسية الجديدة، وجاءت خطة الوزارة كالتالي:

تبدأ الدراسة في يوم 21 من شهر سبتمبر المقبل وتنتهي في 4 من شهر يونيو عام 2025 من العام المقبل.

تبلغ مدة الدراسة نحو 35 أسبوع.

يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر حتى 23 من شهر يناير أول العام.

يبدأ الطلاب اختبارات نصف العام لصفوف النقل والثالث الإعدادي يوم 21 من شهر يناير.

يأخذ الطلاب إجازة نصف العام يوم 25 يناير وتنتهي 16 من شهر فبراير 2025.

بالنسبة للفصل الدراسي الثاني يبدأ في 18 من شهر فبراير.

اختبارات النقل بالإضافة إلى امتحانات الصف الثالث الإعدادي ستكون في 24 مايو.

الدبلومات الفنية تبدأ الامتحانات لها يوم 31 مايو.

امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم 14 يونيو 2025.

بدء الدراسة في الجامعات 2025

جدير بالذكر أن الخطة الزمنية للجامعات تختلف نوعا ما عن المدارس وقد حددتها الوزارة على النحو التالي: