“أخيرا من هنا” رابط الإعلان عن اسماء المقبولين في مشروع عدل 3 المرحلة الأولى .. استخراج الاستمارة بالخطوات

يحرص جميع المواطنين في الجزائر على التعرف على أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 من المرحلة الأولى، يأتي ذلك بالتزامن مع دراسة الطلبات التي تحرص عليها وزارة السكن والعمران في الدولة للتعرف على الفئات الأكثر أحقية بناءا على الشروط التي حددتها وأعلنت عنها للتسجيل والتقديم، لذلك يمكن استخراج اسماء المقبولين بسهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يتعين على المتقدم تنفيذها من خلال التوجه إلى موقع الوزارة للتعرف على اسمه ضمن المقبولين.

وكالة عدل 3 inscription aadl dz

سكنات عدل 3 واحدة من البرامج الحكومية التي تأتي ضمن مبادرات الدولة لحل مشكلة السكن لجميع المواطنين، وذلك من خلال تمكين الفئات المستحقة من سكن يلائمهم بشروط محددة، كما أنه خلال الفترة التي تم فيها فتح باب التسجيل بالمرحلة الأولى استقبلت الوزارة ما يزيد عن مليون طلب للحصول على سكن في برنامج الدعم.

جدير بالذكر أنه لم يحالف الحظ مجموعة من المتقدمين إلا أن التقارير أكدت أن الوكالة ستعيد فتح باب الاستقبال مرة أخرى للتقديم لمن يحالفه الحظ في المرة السابقة، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد محدد ورسمي للتسجيل في البرنامج لذلك يمكن للذين لم يتم قبولهم في المرحلة الأولى الانتظار حتى فتح باب التقديم للمرحلة الثانية.

أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

جميع المقبولين في برنامج سكنات عدل 3 في المرحلة الأولى عند التسجيل يمكنهم التعرف على أسمائهم ضمن المكشوفات المقبولين من خلال اتباع الخطوات التالية: