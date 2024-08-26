“خليهم يفرحوا مع الاناشيد” حدثها بضغطة واحدة واستقبل قناة طيور الجنة على نايل سات 2024

تمكنت قناة طيور الجنة من أن تصبح واجهة ممتازة يستقطبها جميع الآباء لمتابعة أبنائهم في الوطن العربي، وجدير بالذكر أن القناة تم تأسيسها عام 2008 وفي خلال فترة وجيزة اكتسبت شهرة كبيرة بين القنوات المتخصصة التي تقدم هذه النوعية من البرامج، إلا أنها تميزت في توفير محتوى تربوي ترفيهي يجمع بين التعليم والتسلية في آن واحد، حيث توفر القناة مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني والمحتوى المتميز الذي يجمع للأطفال بين التسلية والتعليم في الوقت نفسه وهذا ما يجعل جميع الأسر ترغب في تنزيلها لأنها تقدم محتوى آمن وهادف لأطفالها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

حتى يتمكن الأهالي من ضبط قناة طيور الجنة على أجهزة الاستقبال ينبغي عليهم اتباع خطوات محددة وفقًا لإرشادات الجهاز، بالإضافة إلى ضرورة كتابة البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ضبط تردد قناة طيور الجنة

حتى يتمكن الآباء من ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الريسيفر لاستقبال القناة بإشارة جيدة والاستمتاع بالمحتوى المقدم على شاشتها بجودة عالية ينبغي عليهم اتباع الإرشادات التالية:

أولا يتم التوجه إلى قائمة الجهاز الرئيسية.

يتم الانتقال بعد ذلك إلى خيار الترددات ثم التحديد على إعداد القنوات.

اختيار اضافة تردد جديد ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة للتردد والتي تم توفيرها في النقاط السابقة.

الانتهاء من إضافة بيانات التردد يترتب عليه التحديد على تبويب بحث ثم الانتظار حتى تظهر النتيجة.

أخيرًا ينبغي التأكد من حفظ تغيرات القناة حتى تتمكن من متابعتها بجودة عالية.

مميزات قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى رائع مما يجعلها مميزة عن جميع القنوات الأخرى وأبرز مميزاتها أنها تقدم مجموعة من الأغانى والأناشيد الدينية والبرامج المتنوعة التي تلبي احتياجات الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، فضلًا عن أن القناة تقدم بعض الأناشيد الدينية التي تساعد الصغار على تعلم الأرقام والحروف والألوان بشكل ممتع وبسيط وجذاب، أيضًا تتضمن القناة عرض مجموعة من البرامج الترفيهية التي تعزز القيم الإيجابية في الأطفال من بينها الاحترام والتعاون والصدق والأمانة.