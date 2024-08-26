قناة وناسة تعلن عن التردد الجديد Wanasah channel لمتابعة أفضل الأغاني والأناشيد طول اليوم بجودة HD

طرأت مجموعة من التغييرات مؤخرًا على تردد قناة وناسة لذلك فإن جميع المشاهدين يرغبون في الإطلاع على التحديث الاخير للتردد للحصول على البيانات حتى يتمكنوا من تنزيلها على أجهزتهم، وبناءا على ذلك فقد أعلنت إدارة القناة أن هناك أسباب تقنية وتجارية تعمل على تغيير التردد حيث تعتبر قناة وناسة من أهم القنوات التلفزيونية المخصصة لفئة الأطفال، والتي تقدم العديد من البرامج والأنشطة الترفيهية والتعليمية في الكثير من المجالات المختلفة التي يهتم بها الأطفال في هذا العمر الصغير، لذلك نجد أن القناة حصلت على الملايين من الاعجابات والمتابعات في فترة وجيزة حيث تزيد نسب المشاهدة بشكل كبير عليها بفضل محتواها المتميز والجذاب.

احدث تردد قناة وناسة أطفال 2024 Wanasah

وفرت قناة وناسة مجموعة من البرامج والأنشطة التي تجذب من خلالها الملايين من متابعيها الصغار ومن أهم هذه البرامج الأناشيد والأغاني التي تحافظ على الرقص والحركة كما تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام والألوان وأيضا الأشكال المتنوعة من خلال الشخصيات الكرتونية المميزة، والتي يحبها الأطفال ويتابعها بشكل كبير فضلا أن وناسة تقدم مجموعة متنوعة من القصص المميزة التي تحكي عن الأساطير ومن خلالها تساعد الأطفال على توسيع مداركهم و تحفز الخيال لديهم، بالإضافة إلى ذلك فإن القناة توفر المجموعة من البرامج التفاعلية التي تجعل الأطفال يتفاعلون معها من بينها المسابقات والألعاب، وبالتالي يقبل عليها الكثير من المتابعين من الفئة العمرية الصغيرة والكبار.

تنزيل تردد قناة وناسة أطفال 2024

يمكن متابعة قناة وناسة كيدز ومشاهدة جميع البرامج المتنوعة التي تقدمها على شاشتها من خلال مختلف الأقمار الصناعية، لذلك يمكن تنزيل القناة عبر نايل سات من خلال إضافة بعض البيانات المحددة التي نوفرها لكم في النقاط التالية:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة كيدز الجديدة 2024 العرب سات

حرصت قناة وناسة على الانتشار في مختلف مناطق الوطن العربي، لذلك يمكن تنزيل القناة على مختلف الأقمار ومن أبرزها عرب سات المخصص لقاطني دول الخليج العربي، لذلك يمكن تنزيل القناة من خلال اضافة البيانات التالية: