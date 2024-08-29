شوف الحرامي عمل ايه مع لولو على تردد وناسة 2024 ومغامرات جديدة تخليهم مبسوطين

أصبحت قناة وناسة من أهم الفضائيات التي يتم بثها بشكل مجاني حيث توفر محتوى يناسب جميع الأطفال حيث حصلت على شهرة بالغة بين القنوات المتخصصة حيث توفر للأطفال قصص مسلية تجذب انتباههم إليها وأصبحت تدخل جميع البيوت، كما أنها اشتهرت بشخصية لولو التي يتعلق بها الأطفال و القصص المحببة التي تتحدث عن السلوكيات السلبية وضرورة تغييرها بأخرى إيجابية، لذلك ظهر اهتمام الآباء بهذه القناة والبحث عن ترددها خاصة بعد أن أكدت إدارة القناة على أن تغيير التردد ضروري لضبط جودة البث حتى تمكنوا من استقبال الإشارة بجودة HD ودقة عالية لمتابعة أفضل البرامج التي توفرها القناة باستمرار على مدار اليوم.

تردد قناة وناسة الجديد النايل سات 2024

أكدت إدارة القناة على ضرورة تحديث بيانات التردد حتى يتمكن الأهالي من استقبال برامج وأغاني قناة وناسة بجودة عالية بدون تشويش او تقطيع في الصورة، لذلك يتم إضافة البيانات التالية:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

متابعي قناة وناسة من مستخدمي عرب سات بإمكانهم استقبال برامج القناة بجودة عالية بإضافة البيانات التالية:

التردد: 11270.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

خطوات حفظ قناة وناسة على الجهاز

يمكن ضبط قناة وناسة على أجهزة الرسيفر من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتم على النحو التالي:

يتم التوجه إلى قائمة إعدادات الجهاز. بعد ذلك ينبغي اضافة تردد القناة الجديد بدقة بصورة صحيحة. التحديد على القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال اشارة القناة عن طريقه. إضافة جميع بيانات التردد بدقة ثم تحديد على خيار بحث. تظهر أمامك القناة اضغط على حفظ التغييرات حتى تتمكن من متابعتها في أي وقت.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة من أهم القنوات التي يتمتع من خلالها الأطفال بسبب البرامج والأفلام الكرتونية الترفيهية والتعليمية التي أصبحت جزء من حياة الأطفال في مختلف مناطق الوطن العربي، حيث يشاهد القناة كل من الأطفال والكبار حيث تتميز بجودة عالية في الصورة ونقاء في الصوت بالإضافة إلى أنها مجانية ولا تحتاج إلى دفع رسوم مشاهدتها.