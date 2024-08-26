الثنائي المدهش لولو وميدو وخناقات على طول .. تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 طريقة الاستقبال والتحديث

يعتبر تردد قناة وناسة من أهم قنوات الأطفال على الأقمار الصناعية وذلك لأنه يمتلك قاعدة كبيرة من الجماهير في مختلف بلدان الوطن العربي، يرجع الفضل في ذلك إلى ما توفره من محتوى متميز وحصري حيث توفر محتواها على مدار الساعة دون انقطاع لجميع الأطفال في جميع مراحلهم العمرية حيث توفر القناة محتوى متميز يساهم في تنمية مهارات الأطفال وقدراتهم الفكرية والعقلية، لذلك يمكن استقبال تردد قناة وناسة على جهاز الرسيفر بسهولة باتباع بعض الخطوات البسيطة.

تردد قناة وناسة 2024

يحتاج أولياء الأمور إلى تردد قناة وناسة الذي يعمل دون انقطاع وذلك من خلال توفير مجموعة من أغاني الأطفال التي لا يتم عرضها على أي قناة أخرى ومن أبرزها لولو الشخصية الكرتونية الشهيرة التي كانت السبب في شهرة هذه القناة، حيث يمكنك ضبط تردد القناه من خلال اضافة البيانات التالية:

تردد القناة: 11430.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تصويب الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: نايل سات.

كما يمكن متابعة القناة من خلال اضافة البيانات التالية على العرب سات:

تردد القناة: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تصويب الخطأ: هو ¾.

القمر الصناعي: عرب سات.

استقبال تردد قناة وناسة 2024

توفر القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الغنائية والأفلام الممتعة التي يمكن متابعة الأطفال لها على تردد القناة الجديد لذلك يمكن استقبال قناة وناسة من خلال اتباع مجموعة من الإرشادات الأساسية في ضبط القناة، والتي جاءت على النحو التالي: