“فرح العيال” نزل آخر تحديث قنوات الاطفال الجديدة 2024 .. أغاني وكرتون وتسلية طول اليوم

لا يمكن الاستغناء عن قنوات الأطفال في المنزل لذلك فإن البحث يظل مستمر عن ترددات جديدة للقنوات وهذا لأن الأطفال يرغبون في التسلية والمشاهده المستمرة لجميع برامج وأفلام الكرتون والأغاني التي تعرضها هذه القناة، مما يساعد الأمهات على إنجاز الأعمال المنزلية حيث يظل أبنائهم يلهون أمام تلك القنوات، لذلك نوفر لكم في هذا التقرير مجموعة متنوعة من قنوات الأطفال المتميزة التي يمكن تنزيل ترددها على أجهزة الرسيفر وحفظها لأطفالهم.

تردد قنوات الاطفال الجديدة

يستمتع الأطفال بمتابعة القنوات المتخصصة التي تعرض لهم مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية المسلية والممتعة بالإضافة إلى فقرات والفعاليات، لذلك نوفر لكم في النقاط التالية أبرز قنوات الأطفال المتخصصة التي يمكن متابعتها والاطمئنان على أطفالك أمامها.

تردد قناة طيور الجنة

يمكن متابعة جميع برامج وأفلام وأناشيد وأغاني قناة طيور الجنة التي تساهم في إبراز الجانب الديني من خلال أناشيدها الممتعة لتعزيز القيم الأخلاقية لدى الأطفال، حتى يتمكنوا من تعديل سلوكياتهم لذلك يمكن إضافة البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة

توفر قناة وناسة مجموعة متميزة من الأغانى والأفلام الكرتونية حيث تعتبر من أبرز قنوات الأطفال المتخصصة، لذلك يمكن متابعتها من خلال اضافة البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات 2024 الأطفال

يوجد بعض قنوات الأطفال الجديدة الأخرى التي تعتبر من أبرز الفضائيات ويمكن متابعتها حيث يستمتع الأطفال أمامها ونعرض في التالي أهم هذه القنوات:

تردد قناة سبيس تون

يمكن تنزيل قناة سبيس تون لمتابعة جميع البرامج والأفلام الكرتونية التي تعرضها من خلال إضافة الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11277.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش

قناة كراميش من أبرز القنوات المتخصصة في برامج الأطفال حيث يمكن متابعتها من خلال إضافة الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية

يمكن متابعة قناة نتورك بالعربية من خلال إضافة البيانات التالية واستقبلها على القمر الصناعي نايل سات: