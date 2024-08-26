” عالم من المرح لأطفالك “.. اضبط الآن تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

قناة بطوط كيدز هي واحدة من القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى مخصص للأطفال، حيث تقدم برامج وأفلام كرتونية تناسب مختلف الأعمار، فقد استطاعت القناة جذب جمهور واسع من الأطفال وأولياء الأمور بفضل برامجها التعليمية والترفيهية التي تبث على مدار الساعة، ومن خلال هذه السطور نستعرض تردد قناة بطوط كيدز الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وكيفية ضبطه على جهاز الاستقبال.

تردد قناة بطوط كيدز

قناة بطوط كيدز تعد من أبرز القنوات التي توفر محتوى مميزًا للأطفال، حيث تهدف إلى تقديم مواد تعليمية وتثقيفية بأسلوب ممتع، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الرسوم المتحركة، الأغاني التعليمية، والمسلسلات الكرتونية التي تسهم في تنمية مهارات الأطفال وزيادة معرفتهم بطريقة مسلية، بالإضافة إلى ذلك، تهتم القناة بمحتوى يعزز القيم الأخلاقية والاجتماعية للأطفال، ولتتمكن من استقبال قناة بطوط كيدز على القمر الصناعي نايل سات، يتم ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11594

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

كما جاء تردد قناة بطوط كيدز على عرب سات على النحو التالي:

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

ضبط تردد قناة بطوط كيدز

لتتمكن من استقبال قناة بطوط كيدز بسهولة، اتبع الخطوات التالية لضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك: