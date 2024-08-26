” لولو الشطورة وميدو المشاغب ” .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تسعى قناة وناسة للأطفال إلى تقديم محتوى يساهم في تعليم الأطفال وتطوير مهاراتهم بطريقة مرحة وجذابة، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف، الأرقام، والألوان بالإضافة إلى زيادة القيم الاجتماعية والأخلاقية، من خلال هذه البرامج، يمكن للأطفال التعلم والاستمتاع بوقتهم في نفس الوقت، مما يجعلها واحدة من أفضل القنوات للأطفال في العالم العربي، ومن خلال هذه السطور نوضح تردد قناة وناسة الجديد على القمر نايل سات وعرب سات.
تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024
إذا كنت ترغب في ضبط قناة وناسة للأطفال على جهاز الاستقبال الخاص بك عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكنك استخدام التردد التالي:
- التردد: 11559
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
كما جاء تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات على النحو التالي:
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: SD
مميزات قناة وناسة للأطفال
تتميز قناة وناسة للأطفال بتقديم محتوى متنوع يناسب مختلف الأعمار، ومن أبرز ما تقدمه القناة ما يلي:
- تعرض القناة مجموعة كبيرة من الرسوم المتحركة التي تناسب جميع الأعمار، مع التركيز على القصص التي تحمل معاني تعليمية وتربوية.
- تبث أغاني تعليمية مخصصة للأطفال، تساهم في تعليمهم الحروف والأرقام والألوان بأسلوب مرح وممتع.
كما تقدم برامج تفاعلية تمكن الأطفال من المشاركة والتفاعل.
- تعرض القناة ألعابًا تربوية تحفز الأطفال على التفكير والإبداع، وتساعد في تنمية مهاراتهم الذهنية.
- تقدم محتوى خالي من العنف والمشاهد غير المناسبة، مما يجعلها خيارًا آمنًا للآباء.