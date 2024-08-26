” لولو الشطورة وميدو المشاغب ” .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تسعى قناة وناسة للأطفال إلى تقديم محتوى يساهم في تعليم الأطفال وتطوير مهاراتهم بطريقة مرحة وجذابة، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف، الأرقام، والألوان بالإضافة إلى زيادة القيم الاجتماعية والأخلاقية، من خلال هذه البرامج، يمكن للأطفال التعلم والاستمتاع بوقتهم في نفس الوقت، مما يجعلها واحدة من أفضل القنوات للأطفال في العالم العربي، ومن خلال هذه السطور نوضح تردد قناة وناسة الجديد على القمر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024

إذا كنت ترغب في ضبط قناة وناسة للأطفال على جهاز الاستقبال الخاص بك عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكنك استخدام التردد التالي:

التردد: 11559

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

كما جاء تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات على النحو التالي:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

مميزات قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة للأطفال بتقديم محتوى متنوع يناسب مختلف الأعمار، ومن أبرز ما تقدمه القناة ما يلي: