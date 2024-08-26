” استخرجها الآن في خطوة واحدة “.. طريقة استخراج البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 وشروط الحصول عليها

تعتبر البطاقة الوطنية في العراق وثيقة أساسية للمواطنين، فهي تمثل الهوية الرسمية التي تستخدم في كافة المعاملات الحكومية والخاصة، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى تسهيل عملية استخراج البطاقة الوطنية من خلال تقديم خدمات إلكترونية عبر موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية، ومن خلال هذا المقال، سنوضح خطوات استخراج البطاقة الوطنية إلكترونيًا والشروط المطلوبة للحصول عليها.

استخراج البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

تقدم مديرية شؤون البطاقة الوطنية خدمة إلكترونية تسهل على المواطنين عملية استخراج البطاقة دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب المديرية، حيث يمكن اتباع الخطوات التالية لاستخراج البطاقة الوطنية:

في البداية يتم زيارة موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة بشكل مباشر.

اختيار خدمة استخراج البطاقة الوطنية الموحدة من ضمن الخدمات المتاحة.

سيتم توجيهك إلى نموذج إلكتروني يحتوي على عدة حقول لملء بياناتك الشخصية، مثل الاسم، تاريخ الميلاد، مكان الإقامة، وغيرها من المعلومات المطلوبة.

يتطلب النظام رفع بعض المستندات الرسمية مثل نسخة من شهادة الميلاد، بطاقة السكن، وأي مستندات أخرى تطلب منك.

بعد إدخال البيانات ورفع المستندات، يجب تحديد موعد لزيارة أقرب مكتب للمديرية لإتمام إجراءات الإصدار.

يمكن دفع الرسوم المقررة لإصدار البطاقة الوطنية عبر الإنترنت باستخدام البطاقة البنكية أو من خلال أي وسيلة دفع متاحة.

ستتلقى إشعارًا يحدد موعد استلام البطاقة الوطنية من المكتب المختار.

شروط الحصول على البطاقة الوطنية في العراق

للحصول على البطاقة الوطنية، يجب توافر بعض الشروط والمتطلبات الأساسية والتي تتمثل فيما يلي: