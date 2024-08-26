التسجيل خطوة بخطوة .. التقديم على راتب المعين المتفرغ في العراق 2024 عبر منصة أور والشروط المطلوبة للقبول

يعتبر راتب المعين المتفرغ في العراق من الخدمات الاجتماعية الهامة التي تقدمها الحكومة العراقية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتم تخصيص هذا الراتب للمعينين المتفرغين الذين يقدمون الرعاية اليومية لهؤلاء الأشخاص، حيث تعتبر منصة أور الإلكترونية الوسيلة الرئيسية لتقديم طلبات الحصول على هذا الراتب، وقد ساهمت بشكل كبير في تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية.

التقديم على راتب المعين المتفرغ في العراق 2024

للتقديم على راتب المعين المتفرغ في العراق عبر منصة أور، يمكن اتباع الخطوات التالية:

اولا يتم زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أور.

من خلال الصفحة الرئيسية للموقع يتم اختيار خدمة راتب المعين المتفرغ.

سيتم توجيهك إلى نموذج إلكتروني يتطلب ملء جميع البيانات المطلوبة مثل بيانات الشخص ذي الإعاقة، بيانات المعين المتفرغ، وعنوان الإقامة.

ستحتاج إلى رفع بعض المستندات الداعمة للحصول على الراتب مثل شهادة الإعاقة، وثيقة تثبت الإقامة، وصورة من هوية الأحوال المدنية للمعين والمتفرغ.

بعد إدخال جميع البيانات ورفع المستندات المطلوبة، قم بمراجعة طلبك للتأكد من صحة المعلومات.

بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على زر إرسال لإكمال عملية التقديم.

شروط التسجيل للحصول على راتب المعين المتفرغ

للتأهل للحصول على راتب المعين المتفرغ، يجب أن تتوافر عدة شروط أساسية: