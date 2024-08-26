وصفة هتخليكى تدمنيها من أول قضمة.. طريقة عمل الزلابية في البيت خطوة بخطوة

تعرفي الآن على طريقة عمل الزلابية في البيت، حيث تعد لقيمات القاضي، أو لقمة القاضي، تعد من أشهر الحلويات التقليدية في العالم العربي، وتتميز بقوامها المقرمش من الخارج ولونها الذهبي الجذاب، إذا كنت من عشاق لقيمات القاضي، نقدم لك طريقة تحضيرها التي تجعلها ألذ وأشهى من تلك المتوفرة في محلات الحلويات، مع إمكانية إعداد كمية كبيرة وبسعر أقل بكثير.

مكونات عمل الزلابية في البيت

أولا احضري كوب دقيق.

ثانياً لعقة كبيرة نشا.

ثالثاً ملعقة كبيرة حليب بودرة.

رابعاً ملعقة كبيرة خميرة فورية.

خامساً ملعقة كبيرة بيكنج باود.

سادساً شة ملح.

سابعاً ملعقة كبيرة سكر.

ثامناً ملعقة كبيرة زيت.

تاسعاً كوب إلا ربع ماء دافئ.

زيت للقلي.

شيرة (قطر) أو عسل للتقديم.

طريقة عمل الزلابية في البيت