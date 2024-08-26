وصفة هتخليكى تدمنيها من أول قضمة.. طريقة عمل الزلابية في البيت خطوة بخطوة

تعرفي الآن على طريقة عمل الزلابية في البيت، حيث تعد لقيمات القاضي، أو لقمة القاضي، تعد من أشهر الحلويات التقليدية في العالم العربي، وتتميز بقوامها المقرمش من الخارج ولونها الذهبي الجذاب، إذا كنت من عشاق لقيمات القاضي، نقدم لك طريقة تحضيرها التي تجعلها ألذ وأشهى من تلك المتوفرة في محلات الحلويات، مع إمكانية إعداد كمية كبيرة وبسعر أقل بكثير.
مكونات عمل الزلابية في البيت
- أولا احضري كوب دقيق.
- ثانياً لعقة كبيرة نشا.
- ثالثاً ملعقة كبيرة حليب بودرة.
- رابعاً ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- خامساً ملعقة كبيرة بيكنج باود.
- سادساً شة ملح.
- سابعاً ملعقة كبيرة سكر.
- ثامناً ملعقة كبيرة زيت.
- تاسعاً كوب إلا ربع ماء دافئ.
- زيت للقلي.
- شيرة (قطر) أو عسل للتقديم.
طريقة عمل الزلابية في البيت
- في وعاء كبير، امزجي الدقيق مع النشا، الحليب البودرة، الخميرة، البيكنج باودر، الملح، والسكر.
- ثم أضيفي الزيت والماء الدافئ تدريجيًا مع الاستمرار في التحريك حتى تتكون لديك عجينة ناعمة ومتجانسة.
- ثم غطي الوعاء واتركي العجينة في مكان دافئ لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.
- بعد أن تختمر العجينة، قومي بتشكيلها إلى كرات صغيرة باستخدام ملعقة صغيرة أو يديك المبللتين بالماء.
- سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة، ثم اقلي الكرات حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، مع تقليبها باستمرار.
- ثم كرري العملية مع باقي العجين.
- بعد القلي، ضعي اللقيمات على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.
- ثم قدميها في طبق التقديم واسكبي عليها الشيرة أو العسل حسب الذوق.
- بينما يمكنك أيضًا رشها بالسكر البودرة أو تغطيتها بالكراميل أو الشوكولاتة.
- ثم يمكن حشوها بالكريمة البيضاء أو الشوكولاتة السائلة إذا رغبتِ.
- ثم استمتعي بتقديمها ساخنة مع العائلة والأصدقاء.