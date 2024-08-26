تعرف كل التفاصيل عن الزيادة اللي هتغير حياتك.. عاجل زيادة المعاشات 1600 جنيه.. خبر هيفرح الجميع

يتطلع ملايين المصريين بشغف إلى إعلان زيادة المعاشات 2024، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتحسين مستويات الدخل للمواطنين، في هذا السياق، أعلنت نقابات المهندسين والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين عن بدء تنفيذ قرارات زيادة المعاشات الشهرية لأعضائها المستحقين.

زيادة المعاشات 1600 جنيه

نقابة المهندسين تستعد لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الأخيرة المتعلقة بزيادة المعاشات بمقدار 250 جنيهًا ابتداءً من مايو الحالي، ليصبح المعاش الشهري 1600 جنيه بدلاً من 1350 جنيهًا، ويقدر عدد المستحقين للمعاش في النقابة بحوالي 160 ألف مهندس، وتزداد أعدادهم سنويًا بمعدل 7%، أي ما يقارب 10 آلاف مهندس جديد كل عام، مع إجمالي قيمة المعاشات تصل إلى 400 مليون جنيه سنويًا.

وتعد هذه الزيادة الثانية في فترة الستة أشهر الأخيرة، حيث كانت الزيادة السابقة التي أقرتها النقابة تحت قيادة المهندس طارق النبراوي في أغسطس 2023، والتي رفعت قيمة المعاشات من 1200 جنيه إلى 1350 جنيهًا، وقد قوبل قرار الزيادة ببعض الاعتراضات من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بسبب التحديات المالية المتعلقة بتوفير الموارد اللازمة لصرف المعاشات.

زيادة معاشات نقابة الأطباء

وفي هذا السياق، أشار الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء والأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن الاتحاد سيبدأ بتطبيق قرار مجلس الاتحاد بزيادة المعاشات لأعضاء نقابات “الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، والأطباء البيطريين” وأسرهم إلى 1500 جنيه شهرياً بدلاً من 1350 جنيه، بنسبة زيادة تبلغ حوالي 12%، وذلك اعتباراً من أغسطس 2024، وذكر أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربعة في عام 2023 وصل إلى حوالي 120 ألف عضو.

وأضاف القاضي أن زيادة المعاشات ستكلف الاتحاد حوالي 220 مليون جنيه سنوياً، مما يرفع القيمة الإجمالية للمعاشات إلى نحو 2 مليار و80 مليون جنيه سنوياً، لحوالي 120 ألف عضو مستحق، بالإضافة إلى زيادة سنوية تبلغ حوالي 10 آلاف عضو جديد، وأوضح أن الاتحاد يسعى لزيادة موارده من خلال تحسين تحصيل الدمغة الطبية، وزيادة حصته في الشركات التي يساهم فيها.