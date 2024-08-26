عيار 21 يتراجع لأقل سعر.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب والسبائك اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024

أسعار الذهب في مصر اليوم، أن المعدن الأصفر من المعادن التي يتابع المواطنين سعرها بشكل مستمر وهو يتأرجح يوميا صواب الارتفاع أو الانخفاض وذلك بناء على سعر أوقية الذهب العالمية التي تتغير بناء على عدد من العوامل منها على اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين الموافق 26/8/2024 في السطور القادمة فتابعونا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

الأسواق اليوم الاثنين الموافق 26/8/2024 انخفاضا جديدا في أسعار المعدن الأصفر وذلك تزامنا مع الانخفاض العالمي في المعدن الأصفر لذلك تراجعت أسعار الذهب في الصاغة اليوم لينخفض سعر جنيه الذهب 40 جنيه، وكذلك يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 أقل مستوى له في خلال 72 ساعة الماضية وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3954 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 3460 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2965 جنيها.

سعر الجنيه الذهب قد وصل إلى 27680 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

شهدت اسعار سبائك الذهب اليوم انخفاضاً مع انخفاض أسعار الذهب حيث جاءت أسعار السبائك على النحو التالي:

سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24 قد سجلت: 3954 جنيهًا بدون مصنعية.

سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام عيار 24 قد سجلت: 9885 جنيهًا بدون مصنعية.

سبيكة الذهب وزن 5 جرام عيار 24 قد سجلت: 19770 جنيهًا بدون مصنعية.

سبيكة الذهب وزن 10 جرام عيار 24 قد سجلت: 39540 جنيهًا بدون مصنعية.

سبيكة الذهب وزن 20 جرام عيار 24 قد سجلت: 79080 جنيهًا بدون مصنعية.

سبيكة الذهب وزن 31 جرام عيار 24 قد سجلت: 122969 جنيهًا بدون مصنعية.

سبيكة الذهب وزن 50 جرام عيار 24 قد سجلت: 197700 جنيهًا بدون مصنعية.

سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24 قد سجلت: 39540 جنيهًا بدون مصنعية.

سعر مصنعية الذهب في مصر

ان سعر مصنعية الذهب غير محدد ويختلف من تاجر لآخر ومن صاغة لأخرى و ذلك باختلاف المحافظات حيث أن متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق يتراوح ما بين 30 إلى 65 جنيها للجرام، ذلك عند حساب سعر الذهب والدمغة فإن السعر يتراوح ما بين 100 جنيه ولا يزيد باقصى تقدير عن 150 جنيها للجرام.