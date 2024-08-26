قرار مفاجئ هيعطل خططك التسوقية.. مواعيد عمل وغلق المحلات التجارية الجديدة 2024

في الآونة الأخيرة، زادت عمليات البحث عن مواعيد عمل وغلق المحلات التجارية الجديدة 2024، والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية سابقًا، يأتي ذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والحد من الاعتماد على المنتجات البترولية المستوردة، تم تطبيق هذه المواعيد الجديدة بدءًا من بداية يوليو الماضي وستظل سارية حتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2024.

عقوبات عدم الالتزام بمواعيد العمل الجديدة

في حال عدم الالتزام بمواعيد العمل المقررة، يتم توجيه إنذار كتابي للمخالِف، وإذا لم يتم تصحيح المخالفة خلال فترة 15 يوماً، يتم إصدار قرار بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن شهر، ولن يسمح للمحل بإعادة فتح أبوابه إلا بعد الحصول على قرار من مركز التخصيص بالسماح بإعادة مزاولة النشاط.

مواعيد عمل وغلق المحلات التجارية الجديدة 2024

المحال التجارية

تفتح المحلات التجارية أبوابها يومياً عند الساعة السابعة صباحاً، وتغلق عند الساعة العاشرة مساءً، أما في يومي الخميس والجمعة وفي أيام العطلات الرسمية، فإنها تغلق أبوابها في الساعة الحادية عشرة مساءً.

المولات التجارية

تعمل المولات التجارية يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل، بينما في أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، يمتد العمل حتى الساعة الواحدة صباحاً.

المطاعم والكافيهات

تفتح المطاعم والمقاهي أبوابها كل يوم في الساعة السادسة صباحاً وتغلق عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات على مدار اليوم، وفي أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، تغلق هذه الأماكن في الساعة الواحدة صباحاً.

الورش والمحلات الحرفية

الورش والمحلات الحرفية تعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً كل يوم، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود التي تقدم خدمات طارئة.

المحال المستثناة من مواعيد العمل الجديدة

هناك بعض المحلات التي لا تشملها هذه المواعيد، مثل محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، بالإضافة إلى الأنشطة الليلية كمتاجر الفواكه والخضروات والدواجن وأسواق الجملة.