الجامعات الأردنية..معدلات القبول الموحد لجميع التخصصات بالأردن وشروط التسجيل المطلوبة

في الفترة الحالية بعد ظهور نتائج التوجيهي في دولة الأردن يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات في دولة الأردن على معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية لجميع التخصصات بالأردن حيث يريدون الاطمئنان على مستقبلهم في الجامعات الهاشمية لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام الواجبة للقبول كما سوف نوضح لكم معدلات القبول الموحد في التنسيق الأردني لدى الجامعة الأردنية لهذا العام.

ما هي معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية

يرغب عدد كبير من الطلاب بعد ظهور نتائج التوجيهي في دولة الأردن التعرف على معدلات القبول الموحد لجميع التخصصات بالأردن لذلك سوف نوضح لكم اليوم معدلات القبول في الجامعات داخل المملكة الهاشمية الأردنية لذلك إليكم جميع التفاصيل الجديدة:

في البداية معدل القبول في كلية طب الأسنان بالأردن: 97%

كما للعلم معدل القبول الموحد داخل كلية التمريض: 90%

معدل القبول داخل كلية الرياضة العامة: 83%

أما معدل القبول في الجامعات الأردنية لكلية الصيدلة: 99%

كذلك للعلم معدل القبول في الجامعات الهاشمية لكلية الهندسة: 88%

كما للطلاب الشعبة الأدبية معدل القبول الموحد في كلية الحقوق: 70%

كذلك معدل القبول في كلية الذكاء الاصطناعي بالأردن: 65%.

شروط التسجيل في القبول الموحد بالأردن