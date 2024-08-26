الإعلان الترويجي.. مسلسل المتوحش الموسم الثاني الحلقة 37 مترجمة على قناة أون تركي

مسلسل المتوحش الموسم الثاني الحلقة 37 الذي انطلق الإعلان الترويجي الأول والثاني له خلال الأيام الماضية، مما حقق هذا الإعلان نسب مشاهدة عالية جداً لأن هناك ملايين الأشخاص يترقبون بشغف مسلسل المتوحش لمتابعته والاستمتاع بأحداثها الشيقة والتي تقلب الأحداث رأساً على عقب، كما هناك تساؤلات كثيرة حيرت الجمهور المشاهد بأن الإعلان الترويجي يحمل لحظات فرحة ولحظات من الحزن والمفاجئات،

ويعتبر هذا اختيار موفق أن يكون الإعلان الترويجي بهذا الشكل لأنه ضمن التشويق، في الموسم الاول من مسلسل المتوحش تطورات الأحداث وحقق المسلسل إيرادات عالية جداً، كما أنها حقق صدى واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة في فترة قصيرة في شتى دول العالم، وهذا ضمن الأسباب البحث عن مسلسل المتوحش الموسم الثاني الحلقة 37 ترقبوا معنا لمعرفة التفاصيل…

مسلسل المتوحش الموسم الثاني الحلقة 37

يضم الموسم الثاني من مسلسل المتوحش حلقات كثيرة ووتبدأ الحلقة 37 عندما تقوم نسليهان بإطلاق النار على سرحان من أجل انقاذ الطفل الصغير ابنه وابن شيبنام، وقتها يتجمع الجميع ويشعرون بالصدمة عما حدث، فتأتي الشرطة لتلقي القبض على نسليهان لتقضي فترة طويلة في السجن بسبب قتل سرحان، وقتها يعيش يامان حياة صعبة بسبب ما حدث لأمه،

كما أن حياة أسر و الاز تنقلب رأساً على عقب بسبب أن أسي أخبرت الاز بأنها قامت بإجهاض الطفل، ولكن الحقيقة غير ذلك وأن أسي لم تجهض ولكنه قالت هذا لكي تقطع علاقتها بالازو، كما أن شاغلا تعيش قصة حب مع جسور، مما كشف الإعلان الترويجي بأن جسور وشاغلا يتزوجان، وحتى الآن لم تظهر رويا سوى في الإعلان الأول بعدها تأتي لقطة للمقابر، نستمتع جميعاً بأقوى الأحداث لمسلسل المتوحش الموسم الثاني

الموعد الرسمي لمسلسل المتوحش الموسم 2

بشكل رسمي ينطلق مسلسل المتوحش الموسم الثاني في شهر سبتمبر المقبل 2024 حسب التصريحات الأخيرة بعد نشر الإعلان الترويجي، ومن المقرر أن إذاعة هذا المسلسل تكون على شاشة قناة أون تركي وقناة فوكس التركية و ستار تي في التركية يوم الثلاثاء من كل أسبوع العاشرة مستاءً ويعرض في الساعة 12 مساءً على موقع قصة عشق ومن الأحد إلى الخميس على قناة mbc 1 مدبلج.