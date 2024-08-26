معاشك هيجي في جيبتك امتى.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 وقيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة

مع اقتراب نهاية شهر أغسطس، يتطلع الآلاف من المواطنين إلى موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، وكما هو معتاد، تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات بشكل شهري وفق جدول زمني محدد، في هذا المقال، سنعرض لكم الموعد المحدد لصرف المعاشات، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة بها.

رواتب المعاشات بعد الزيادة الجديدة

هذه وقد تختلف قيمة المعاشات بعد تطبيق الزيادة الجديدة، وفيما يلي المبالغ التي تصرف لكل فئة:

الفئة الأولى تحصل على 1495 جنيهًا.

الفئة الثانية تحصل على 1725 جنيهًا.

الفئة الثالثة تحصل على 1840 جنيهًا.

الفئة الرابعة تحصل على 2300 جنيه.

الفئة الخامسة تحصل على 2645 جنيهًا.

الفئة السادسة تحصل على 2990 جنيهًا.

الفئة السابعة تحصل على 3335 جنيهًا.

الفئة الثامنة تحصل على 3680 جنيهًا.

الفئة التاسعة تحصل على 4025 جنيهًا.

الفئة العاشرة تحصل على 4370 جنيهًا.

الفئة الحادية عشرة تحصل على 4715 جنيهًا.

الفئة الثانية عشرة تحصل على 5060 جنيهًا.

الفئة الثالثة عشرة تحصل على 5405 جنيهات.

الفئة الرابعة عشرة تحصل على 11592 جنيهًا.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

يمكنك معرفة موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات في بداية كل شهر ميلادي، ووفقاً لما تم الإعلان عنه في شهر مارس الماضي، سيتم إضافة زيادة بنسبة 15% إلى معاشات الشهر المقبل.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر

يمكن الاستعلام عن تفاصيل المعاشات عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. بعد ذلك. قم بإدخال اسم المستفيد من المعاش. ثم انتظر قليلاً ليعرض الموقع جميع التفاصيل، بما في ذلك قيمة المعاش وما إذا كانت هناك زيادة للشهر المقبل، بالإضافة إلى موعد الصرف.

ما هي أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر؟

يمكن صرف معاشات شهر سبتمبر من خلال عدة طرق أعلنت عنها الحكومة، وتشمل الآتي: