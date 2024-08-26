أستقبلها الآن تردد قنوات الأطفال وفرح طفلك بأغاني لولو والبيبي الصغير وكرتون توم وجيري

يرغب عدد كبير من محبي قنوات الأطفال تنزيل التردد الجديد للقنوات الفضائية من أجل مشاهدة جميع أغاني لولو على قناة وناسة كيدز كما يرغب العديد من الأطفال متابعة أغاني البيبي الصغير على قناة طيور الجنة بيبي كما يريد محبي كرتون توم وجيري متابعة الحلقات الجديدة على قناة CN بالعربي للأطفال لذلك سوف نوضح لكم تردد قنوات الأطفال المتاحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

طريقة استقبال تردد قنوات الأطفال على جهازك

يريد العديد من متابعي قنوات الأطفال تنزيل التردد الحالي لتلك القنوات من أجل إسعاد الأطفال الصغيرة في تلك الفترة لذلك سوف نوضح لكم اليوم التردد بكل التفاصيل:

عليك تشغيل جهاز الريسفير وشاشة التلفزيون.

ثم قم بعدها بالتوجه إلى قائمة الإعدادات ثم إدارة الإعدادات لجميع القنوات الفضائية.

قم بعد ذلك باختيار إضافة قناة فضائية جديدة مثل قناة وناسة أو قناة CN للأطفال بالعربي أو قناة طيور الجنة بيبي.

قم بعد ذلك بكتابة تردد القناة الفضائية.

ثم البحث اليدوي للقناة الفضائية.

بعد ذلك عليك النقر على حفظ القناة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

كما معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة وناسة نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

كذلك الجودة: SD.

تردد قناة وناسة عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كذلك الجودة للقناة: HD.

تردد قناة CN نتورك نايل سات

تردد القناة: 11277.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة CN نتورك عرب سات