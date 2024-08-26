100 دولار بكام دينار؟.. ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024

مع أخر تحديثات لأسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، فقد ارتفع فيها سعر العملة الخضراء داخل بغداد وأربيل، وغيرها من المحافظات الأخرى، إلا أن الارتفاع جاء طفيفًا هذه المرة، ليُسجل سعر الدولار داخل بورصتي الكفاح والحارثية ما يُقارب من 149.400 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، فيما أن سعر أخر تعاملاته أمس سجل قرابة الـ 149.350 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

أسعار الدولار أمام الدينار العراقي

وفي سياق متصل فإن أسعار البيع داخل محال الصيرفة في أسواق بغداد، استقر سعر البيع لـ 149.250 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، فيما أن الشراء سجل قرابة الـ 148.250 دينار عراقي، هذا وأن أسعار صرف الدولار في محافظة أربيل واجهة ارتفاعًا طفيفًا، ليبلغ سعره للبيع نحو 149.475 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، إضافة إلى أن سعر الشراء ليبلغ نحو 149.375 دينار عراقي لكل 100 دولار.

تأثير سعر الدولار على الاقتصاد

وفي سياق أخر، صرف مظهر صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن تعويم عملة الدينار العراقية لا تتناسب مع وضعة الاقتصادي في الوقت الحالي، نظرًا لكونه اقتصاد ريعي يُحيط به مخيمات العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أن الرؤية الاقتصادية التي تعمل على تعويم الدينار العراقي تتمثل في اقتصاد يكون السوق الحر هو الميزان المحدد للمدفوعات، فضلاً عن أن ذلك لا يتناسب مع اقتصاد يُحدد من قبل القطاع الحكومي الريعي المهيمن، التي يسيطر عليه العملة الأجنبية.