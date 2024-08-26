بورصة الدواجن.. اسعار الفراخ اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 في المحلات وللمستهلك

اسعار الفراخ اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024، مع بداية التعاملات الصباحية يزداد بحث المواطنين عن معرفة أسعار الدواجن بأنواعها والبيض في الأسواق، وهل هذه الفترة مناسبة لشراء الدواجن، تعد الدواجن البديل الأمثل للحوم الحمراء لأنها تحتوى على البروتينات والذي يعد من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولذلك بشكل يومي يطلع المواطنين على قائمة الأسعار المتداولة في الأسواق،

الفترة الماضية شهدت الدواجن البيضاء استقرار ملحوظ بعد أن كانت تسجل أعلى سعر في شهر يوليو الماضي وكان هذا الأمر يشكل عبء كبير على فئة كثيرة من الناس لعدم قدرتهم على الشراء لعدم وجود المال الكافي للشراء، اليوم نستعرض عبر التقرير التالي اسعار الفراخ اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 بالإضافة إلى أسعار البيض في المحلات وللمستهلك ترقبوا معنا.

اسعار الفراخ اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024

شهدت بورصة الدواجن اليوم استقرار في أسعار الدواجن بمختلف أنواعها ولا يوجد أي زيادة جديدة وتأتي على الأسعار في البورصة والمحلات على النحو التالي مع بداية التعاملات الصباحية:.

سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة 65 جنيه لتصل للمستهلك ما بين 70 وحتى 73 جنيه.

مما وصل سعر كيلو الدواجن الأمهات نحو 55 جنيه وتصل للمستهلك من 60 وحتى 65 جنيه.

سعر كيلو الدواجن الساسو في البورصة 85 وتصل للمستهلك 100 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيه وللمستهلك 120 جنيه.

ويصل سعر الكتكوت الابيض شركات 30 جنيه.

أسعار البيض بأنواعه في الأسواق

استقرار ملحوظ في سعر البيض في الأسواق على أن تأتي الأسعار المتعارف عليها خلال هذه الفترة على النحو التالي: