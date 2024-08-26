الذهب بـ 3970 جنيه النهاردة.. أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم الإثنين

شهد سعر الذهب حالة من الإستقرار مع بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر أغسطس، وفقًا لأخر تحديثات لبورصة الذهب، إضافة إلى أنه من المتوقع الثبات في محلات الذهب والصاغة، حتى أن ذلك يأتي وفقًا للسعر المحدد من قبل شعبة الذهب، وعليه سنوضح لكم أخر أسعار الذهب في تداولات اليوم، بحيث يتعرف عليها جميع راغبي اقتناء الذهب.

أسعار الذهب اليوم الإثنين

ووفقًا لأخر تحديثات لأسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر أغسطس، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار 21 إلى نحو 3470 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر البيع قرابة الـ3455 جنيهًا، وذلك دون إضافة المصنعية أو حتى الضريبة.

فيما أن أسعار الذهب من عيار 24 سجلت قرابة الـ 3966 جنيهًا للشراء، ونحو 3948 جنيهًا للبيع.

ووفقًا لأخر تحديثات لأسعار الذهب اليوم من عيار “18” فوصل تقريبًا إلى نحو 2974 جنيهًا للشراء و2962 جنيهًا للبيع، دون إضافة المصنعية.

تحديث أسعار الذهب اليوم

وفي تحديثات أسعار الذهب اليوم الإثنين في أسواق الصاغة، فوصل سعر الجنيه الذي يزن قرابة الـ 8 جرامات من عيار 21 إلى نحو 27760 جنيهًا للشراء، على أن سعر الذهب العالمي من الأوقية الذهبية نحو 2512 دولار أمريكي للشراء ونحو 2511.5 دولار أمريكي للبيع، وفقًا لما تم الإقرار به من قبل البورصات العالمية والخاصة بالمعدن الأصفر، مع العلم أنها هي بداية التحديثات، ومن المتوقع وجود متغيرات في أسعار الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي.